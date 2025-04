The Witcher 3 arriverà su Nintendo Switch 2? Il team commenta brevemente l'idea

Ci sarà forse spazio per una versione potenziata (rispetto a quella del primo Switch) di The Witcher 3 su Nintendo Switch 2 ?

CD Projekt RED è attualmente focalizzata sul portare Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2, così da trovare un nuovo pubblico per il suo discusso ma di successo videogioco di ruolo. La compagnia polacca però è famosa per un altro GDR d'azione: The Witcher 3 .

Le parole di CD Projekt Red su The Witcher 3

Eurogamer ha recentemente chiesto a CDPR informazioni su un potenziale "aggiornamento Switch 2" per Witcher 3. A quanto pare, "CD Projekt sta mantenendo il riserbo su questo aspetto per il momento", poiché si sta concentrando su Cyberpunk 2077.

"Il nostro rapporto con Nintendo risale al Nintendo Switch originale, dove abbiamo pubblicato The Witcher 3: Wild Hunt. Eravamo soddisfatti di come quel gioco era stato accolto dai giocatori quindi, quando abbiamo sentito parlare della più potente di Nintendo Switch 2, abbiamo subito pensato che sarebbe stata la piattaforma perfetta per Cyberpunk 2077", ha dichiarato Filip Downar, esperto di design tecnico del gameplay di CD Projekt, a Eurogamer, aggiungendo che lo studio era "entusiasta" di lavorare nuovamente con Nintendo.

"È incredibilmente emozionante essere un titolo di lancio per questo nuovo hardware. Oltre a tutte le caratteristiche esclusive di Nintendo Switch 2, come i controlli di movimento, l'implementazione del giroscopio, il sensore del mouse e altro ancora, non vediamo l'ora di vedere come la comunità esplorerà il gioco in nuovi modi", ha continuato Downar.

"Il nostro team ha lavorato con passione per realizzare tutto questo, e per più di sette settimane, per essere chiari! L'equivoco è nato dal fatto che la build che abbiamo mostrato è stata completata sette settimane prima della presentazione a Nintendo. Lo sviluppo è in corso da molto più tempo, e sia focalizzati sul portare Cyberpunk 2077: Ultimate Edition su Nintendo Switch 2".

CD Projekt RED è anche al lavoro su The Witcher 4; se vi domandate se avrà una mappa enorme, CD Projekt RED ha commentato l'open world e cosa vuole fare davvero.