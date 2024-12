The Witcher 4 avrà una mappa enorme? CD Projekt RED commenta l'open world e cosa vuole fare davvero

Ovviamente "più grande" non significa solo che la mappa sarà enorme, ma che il team sta puntando a creare un prodotto di qualità elevata anche per quanto riguarda l'open world.

The Witcher 4 ha una certa eredità da rispettare, considerando la qualità proposta dal terzo capitolo della serie di CD Projekt RED. Ovviamente il team lo sa bene e sta lavorando per creare un gioco più grande del precedente.

Cosa ha detto CD Projekt RED sul mondo di gioco di The Witcher 4

In una recente intervista con VGC, il direttore narrativo Phillipp Weber ha parlato di come CD Projekt RED stia dando priorità alla creazione di un open world "più profondo e immersivo" piuttosto che di uno più grande rispetto alla mappa di The Witcher 3. "L'open world non deve necessariamente essere sempre più grande, ma può essere più profondo, più coinvolgente, più sistematico", ha detto. "Penso che sia qualcosa di davvero entusiasmante da valutare".

Il produttore esecutivo Małgorzata Mitręga ha aggiunto che anche se The Witcher 4 sarà un'esperienza di grandi dimensioni, lo studio si concentra maggiormente su altri elementi. "Direi che nel creare una certa componente per il gioco non significa realizzare la migliore di sempre, ma realizzare la migliore nel tempo che si ha a disposizione", ha detto. "Si tratta più che altro dell'ambizione di avere cose davvero complesse e coinvolgenti e non necessariamente delle dimensioni effettive. Naturalmente, si tratta di un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo, a mondo aperto; sarà grande".

Weber ha concluso dicendo che per garantire che il gioco offra costantemente contenuti "significativi e interessanti" senza risultare ripetitivo, sarà necessario assicurarsi che non sembri "troppo grande". "Diciamo sempre che qualsiasi cosa facciamo vogliamo che sia significativa ma ovviamente c'è un limite a quanto certi elementi possono essere significativi e interessanti", ha detto. "Se si è costretti a ripetere certi elementi, allora significa che è troppo grande".

Ricordiamo poi che The Witcher 4 permetterà le relazioni amorose e le quest avranno scelte e conseguenze di maggiore impatto.