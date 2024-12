Lucy da Cyberpunk Edgerunner nel cosplay di solleania ci incanta con le luci al neon

Cyberpunk 2077 continua ad aggiornarsi dopo lungo tempo e gli appassionati non riescono ad allontanarsi dalla Night City di CD Projekt, anche grazie all'anime Cyberpunk Edgerunner, che con i propri personaggi ha fatto innamorare dell'IP molti giocatori. Ad esempio, in tanti si sono appassionati della storia di Lucy e anche il mondo del cosplay non ha potuto ignorare la ragazza. Possiamo ora vedere il cosplay di Lucy realizzato da solleania.

Lucy - nome completo Lucyna Kushinada - è una netrunner che fa parte di un gruppo di mercenari, i quali accolgono il protagonista dell'anime (David) dopo gli eventi traumatici accadutigli. La ragazza è fredda e distante, ma in fondo ha un cuore d'oro.