Il cosplay di Katherine da Kingdom Come: Deliverance 2 creato da Lada Lyumos è davvero affascinante

Il cosplay di Katherine da Kingdom Come: Deliverance 2 realizzato da Lada Lyumos riesce a esprimere tutta la sensualità del personaggio, che rappresenta l'interesse amoroso di Henry, il protagonista del gioco.

L'interpretazione è estremamente semplice, del resto Katherine è una serva presso il castello di Trosky e indossa un normale abito blu, dunque la modella russa si è limitata a replicare le caratteristiche del vestito e a ricreare uno scenario "domestico" per il suo scatto.

Come ben sa chi ha giocato la campagna di Kingdom Come: Deliverance 2, il ruolo di Katherine all'interno della storia a un certo punto assume una grande rilevanza, dimostrando lo spessore e il carattere di una figura che inizialmente sembrava porsi in maniera differente.