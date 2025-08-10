Il cosplay di Katherine da Kingdom Come: Deliverance 2 creato da Lada Lyumos è davvero affascinante

Il cosplay di Katherine da Kingdom Come: Deliverance 2 realizzato da Lada Lyumos riesce a esprimere tutta la sensualità del personaggio, che rappresenta l'interesse amoroso di Henry, il protagonista del gioco.
L'interpretazione è estremamente semplice, del resto Katherine è una serva presso il castello di Trosky e indossa un normale abito blu, dunque la modella russa si è limitata a replicare le caratteristiche del vestito e a ricreare uno scenario "domestico" per il suo scatto.
Come ben sa chi ha giocato la campagna di Kingdom Come: Deliverance 2, il ruolo di Katherine all'interno della storia a un certo punto assume una grande rilevanza, dimostrando lo spessore e il carattere di una figura che inizialmente sembrava porsi in maniera differente.
Una storia fantastica
Presentato al Karlovy Vary International Film Festival con un montaggio delle sue sequenze di intermezzo, Kingdom Come: Deliverance 2 ha conquistato milioni di giocatori proprio grazie al suo straordinario comparto narrativo, arricchito proprio da personaggi come Katherine.
Per quanto riguarda invece i migliori lavori di Lada Lyumos realizzati di recente, spiccano senz'altro le sue interpretazioni di Phoenix da Marvel Rivals, Eve da Stellar Blade, Seiko Ayase da DanDaDan e Boa Hancock da One Piece.