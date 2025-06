Boa Hancock di One Piece rivive nel cosplay di Lada Lyumos, davvero magnifico

Regina dell'isola di Amazon Lily e capitana delle Piratessa Kuja, Boa Hancock fa anche parte delle Sette Flotte dei Mari, un'elite di pirati riconosciuti dal Governo Mondiale. Possiede inoltre il potere del frutto Mero Mero no Mi, che le consente di pietrificare chiunque provi attrazione fisica per lei.

Il cosplay di Boa Hancock da One Piece realizzato da Lada Lyumos fa rivivere il celebre personaggio della serie creata da Eiichiro Oda, senza dubbio una delle figure più amate in assoluto tanto dai lettori del manga quanto dagli spettatori dell'anime.

Regina anche dei cosplay

Mentre i fan attendono con trepidazione la Stagione 2 di One Piece su Netflix, presentata con un teaser in cui si vede per la prima volta anche Chopper, non c'è dubbio che Boa Hancock abbia conquistato il favore di tantissimi appassionati e di tantissime cosplayer.

Oltre all'interpretazione qui realizzata da Lada Lyumos, nel corso del tempo abbiamo assistito a numerose rappresentazioni di Boa di eccellente qualità, come ad esempio quelle firmate da Kalinka Fox, margeannebutterstick, Saiwestwood e yingtze.