Borderlands 4 è stato mostrato in azione con un video di gameplay

È qui che entrano in campo i Vault Hunter , che nella ricerca di un luogo ricco di risorse da conquistare si ritroveranno faccia a faccia con una serie di ingiustizie che non potranno tollerare, decidendo dunque di combattere il Timekeeper.

Dopo aver assistito alla presentazione dei protagonisti dell'avventura e del contesto narrativo in cui si muovono, abbbiamo dunque potuto osservare le meccaniche con cui avremo a che fare nel gioco, ambientato in un pianeta completamente inedito e ricco di opportunità: Kairos.

Un grande gioco a un prezzo normale

Come ricorderete, nelle scorse settimane ci sono state molte polemiche in merito alla possibilità che Borderlands 4 finisse per costare 90 euro, ma poi con l'apertura delle prenotazioni è arrivata la conferma che l'edizione standard non supererà gli attuali 80 euro, disinnescando le critiche.

Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, insiste comunque nel dire che ci troviamo di fronte a una produzione particolarmente ricca e importante: avremo modo di verificare le sue parole a partire dal prossimo 12 settembre.