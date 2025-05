I veri fan compreranno Borderlands 4 anche a 90 euro, per il capo di Gearbox

L'uscita del quarto capitolo della serie Borderlands è prevista per il 12 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma attualmente non se ne conosce il prezzo. Visti i prezzi di alcuni giochi di Nintendo Switch 2 , portati a 80 dollari / 90 euro, e visti i rincari annunciati da Xbox, molti stanno speculando anche sul suo prezzo.

Per Randy Pitchford, il capo di Gearbox Interactive, i veri fan compreranno Borderlands 4 anche a 80 dollari, o 90 euro (l'eventuale prezzo europeo), nel caso in cui questo sia il prezzo finale del gioco (ancora non comunicato).

Ma quanto mi costi?

Rispondendo a un utente sui social riguardo all'eventualità che Borderlands 4 venga venduto al prezzo di 80 dollari / 90 euro, Pitchford ha dichiarato: "non è una decisione che spetta a me".

Fin qui, niente da eccepire, visto che l'editore è Take-Two. Pitchford ha poi aggiunto aggiunto che i veri fan del franchise di Borderlands troveranno comunque il modo di acquistarlo, indipendentemente dal prezzo. Per rafforzare il suo punto di vista, ha ricordato che Starflight per Sega Genesis costava 80 dollari già nel 1991, e che lui aveva dovuto mettere da parte i soldi guadagnati lavorando in una gelateria di Pismo Beach per riuscire a comprarselo.

"Se sei un vero fan, troverai un modo per farcela," ha scritto. "Il mio negozio di videogiochi locale aveva Starflight per Sega Genesis a 80 dollari nel 1991, quando avevo appena finito le superiori e lavoravo al salario minimo in una gelateria a Pismo Beach e ho trovato il modo per farcela."

Chiaramente le risposte al post di Pitchford non sono state proprio positive. Molti fan di Borderlands hanno reagito prendendo in giro il tentativo di Pitchford di "fare gatekeeping" sul fandom del franchise, parlando della disponibilità economica delle persone. Altri hanno fatto notare che in molte parti del mondo ci sono grosse difficoltà economiche, il che rende ancora meno accessibile spendere 80 dollari per un videogioco.

Che aggiungere? Viste le vendite stellari della serie Borderlands, sicuramente ci saranno dei fan disposti a spendere qualsiasi cifra per il nuovo capitolo. Vedremo se saranno sufficienti a garantirgli il successo.