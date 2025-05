L'uso dell'IA per la voce di Darth Vader in Fortnite scatena il sindacato dei doppiatori USA

Come saprete, recentemente Fortnite ha aggiunto Darth Vader ai personaggi reclutabili in squadra. La novità vera non è tanto il personaggio in sé, quando il fatto che ci si possa parlare, ricevendo risposte create da un'intelligenza artificiale, che imita la voce dell'attore James Earl Jones per l'occasione. Fu lui che interpretò il personaggio in origine.

Nonostante Epic Games abbia ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo della voce dagli eredi di Earl Jones, il sindacato dei doppiatori USA, il SAG-AFTRA, è sul piede di guerra contro lo studio, presentando un'accusa di pratica lavorativa sleale contro Llama Productions, azienda di Epic Games che ha l'obiettivo di sostituire gli attori umani con l'IA.