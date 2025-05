A Hideo Kojima non interessa fare giochi che piacciano a tutti, per questo non dà ascolto ai giocatori

In un'intervista concessa alla rivista Edge, Hideo Kojima ha dichiarato di non essere interessato a creare un gioco che piaccia a tutti , spiegando di non dare ascolto ai giocatori e ai loro feedback per realizzare i suoi videogiochi. In realtà ce ne eravamo accorti un po' tutti già ai tempi di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty , quando relegò Solid Snake al ruolo di comprimario per far controllare al giocatore Raiden, senza far trapelare nulla prima del lancio, in uno dei più celebri attacchi fatti ai fan della storia dei videogiochi, ma ora lo ha confermato definitivamente.

Ascoltare, ma non servire

"Ascolto le critiche, ad esempio se i comandi hanno bisogno di essere regolati o se un movimento di camera è troppo lento o troppo veloce." Tuttavia, quando si tratta di quei dettagli profondamente kojimiani, non è interessato a modificare nulla.

"Non cambio i temi o la storia in base ai feedback. Ovviamente voglio che le persone giochino ai miei giochi, quindi devo ascoltarle in un certo qual modo, ma non sono interessato a creare qualcosa che piaccia a tutti."

Nell'intervista, Kojima ha anche spiegato come il 60% dei playtester di Death Stranding ne parlò come di un gioco terribile, quantità per lui comunque accettabile. L'ha definita, più precisamente, "un buon equilibrio."

Come detto, la posizione di Kojima non stupisce, visto il suo portfolio. Va detto comunque che è uno dei pochi che può permettersi una posizione simile e rimanere sul mercato. Per altri studi, non crediamo sarebbe possibile ignorare completamente la massa critica delle richieste dei giocatori.