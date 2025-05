Laptop gaming più economici con la GPU GeForce RTX 5060: prezzi e disponibilità (negli USA) dei nuovi ASUS

I nuovi laptop con NVIDIA GeForce RTX 5060

L'introduzione della NVIDIA GeForce RTX 5060 si estende a sette nuovi modelli distribuiti su tre delle linee più riconoscibili di Asus: i ROG Strix G16 e G18, il ROG Zephyrus G14, concepito per un utilizzo ibrido tra gaming e produttività, e i modelli TUF Gaming A14, A16, A18 e F16, che rappresentano l'offerta entry-level del marchio. Questa integrazione posiziona la RTX 5060 come la nuova opzione di base per ciascuna delle linee menzionate, determinando una riduzione dei costi rispetto alle configurazioni con RTX 5070, con differenze di prezzo che possono variare tra i 300 e i 400 dollari negli Stati Uniti. Le configurazioni con la nuova GPU saranno disponibili con prezzi a partire da circa 1.500 dollari, raggiungendo 2.100 dollari per le versioni più equipaggiate con CPU più performanti, maggiore RAM e spazio di archiviazione esteso.

ASUS TUF A16 e A14

Entrando nel dettaglio, la linea TUF Gaming offre un design robusto e orientato al gaming, ma sono presentano scelte più conservative in termini di specifiche. Per i display, per esempio, ci sono opzioni da 144Hz e 165Hz. Il TUF A18, poi, include una porta USB 2.0 tra le sue cinque porte USB totali. Per quanto riguarda i prezzi, a 1.600 dollari troviamo il TUF A18 e il TUF F16. Il primo ha una CPU AMD Ryzen 7 260 (Hawk Point) mentre l'F16 equipaggia una Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake). Il TUF A14 e il TUF A16 costano invece 1.700 dollari: il modello da 14 pollici ha una AMD Ryzen AI 7 350, mentre il 16 pollici ha la stessa Ryzen 7 260 dell'A18.

L'aggiornamento più diretto riguarda il laptop ROG Zephyrus G14, che riceve una configurazione con grafica RTX 5060 a un prezzo di 1.800 dollari. Lo Zephyrus si distingue per essere un portatile gaming più sottile e discreto, adatto a chi cerca un dispositivo potente ma anche versatile per l'utilizzo in contesti diversi, come viaggi o ambienti professionali. Il design del laptop rimane invariato rispetto al modello ridisegnato all'inizio del 2024, mantenendo il display OLED da 14 pollici con risoluzione 2880 x 1800 e frequenza di aggiornamento di 120Hz.

ROG Zephyrus G14 in versione bianca

I modelli ROG Strix G16 e G18, che incarnano l'estremità superiore dell'offerta in termini di prezzo e prestazioni, si presentano con una estetica che richiama le controparti più premium della serie Strix Scar (potete vederli nell'immagine in testa all'articolo). Mantengono i display da 16 e 18 pollici con risoluzione 2560 x 1600 e frequenza di aggiornamento di 240Hz. La caratteristica barra luminosa RGB, integrata nel telaio, contribuisce a definire l'identità visiva di questi dispositivi. Una differenza degna di nota risiede nell'adozione di pannelli IPS, al posto dei Mini LED presenti in modelli superiori, e nell'assenza di elementi animati sul coperchio.

Le nuove configurazioni Strix G16 e G18 con RTX 5060 offrono un'ampia scelta di processori, includendo opzioni Intel (Raptor Lake Refresh/Arrow Lake) e AMD (Dragon Range/Fire Range), con 16GB o 32GB di RAM e fino a 2TB di spazio di archiviazione.

Alcuni modelli sono già disponibili per l'acquisto tramite il negozio online di ASUS negli Stati Uniti, ma per prezzi e disponibilità in Italia dovremo attendere ancora un po'. Nel frattempo fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di queste nuove configurazioni, mentre NVIDIA e Microsoft rivoluzionano gli AI PC con TensorRT, NIM e Project G-Assist.