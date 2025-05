Ha continuato a spiegare che arrivati ai titoli di coda, la misteriosa minaccia aliena aveva mostrato il volto, le regole dell'universo erano state comprese dal pubblico e il livello di terrore era leggermente più basso. "Quando James Cameron è venuto a fare il sequel, Aliens - Scontro finale, ha preso la decisione molto intelligente di non fare un film focalizzato sull'horror, ma sull'azione. Ha dato alla storia una nuova dimensione, che non era familiare".

Death Stranding 2: On the Beach si focalizzerà maggiormente sui combattimenti rispetto al suo predecessore - che era interessato principalmente a essere una simulazione di consegna open-world - e il regista Hideo Kojima dice di essersi ispirato alla famosa saga cinematografica.

Death Stranding 2: On The Beach è come Aliens di James Cameron: Kojima spiega in che modo