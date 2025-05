Rayman Alive: l’evento e i progetti per il trentesimo anniversario dell'uomo melanzana

Dal 2022 molti di coloro che stanno lavorando per passione a progetti di remake o a nuovi videogiochi con il personaggio creato da Michel Ancel si riuniscono al Rayman Alive , un evento pensato proprio per tenere in vita "l'uomo melanzana". L'ultimo, che ha raccolto quasi 50mila visualizzazioni, è durato più di un'ora e ha riunito 18 progetti, tra remake, remaster, nuovi giochi e progetti secondari, tra cui un fumetto e una wiki.

Il primo settembre 2025 saranno passati 30 anni dall'uscita del primo Rayman , il videogioco platform che ha dato a Ubisoft la spinta iniziale per diventare il (problematico) gigante che è oggi. È più di un decennio, però, che non esce un gioco per console fatto e finito con Rayman protagonista, e i fan, nonostante le apparizioni in altri prodotti e in TV, ne sentono la mancanza.

L'ultimo progetto di peso in cantiere dal 2022 è Rayman: Monsters of the Depths , un altro fan game con una trama inedita che prende elementi da diversi titoli del franchise per combinarli in una storia mai raccontata, ambientata tra il secondo e il terzo capitolo. A differenziarlo dal resto dei progetti è il fatto che il suo motore grafico è Unity (gli altri usano quasi tutti Unreal Engine), una scelta che ha permesso al suo autore di essere più creativo al costo di un notevole aumento della complessità in fase di sviluppo.

L'altro grande progetto mostrato durante la precedente edizione del Rayman Alive (che nel frattempo ha visto anche l'uscita di una demo) è Rayman: Mystery of Polokus , un fan game ambientato dopo la saga dei Raving Rabbids che prende ispirazione per le sue meccaniche dal secondo e dal terzo capitolo. È realizzato in Unreal Engine 5 e la community si è complimentata con il suo autore (Sick Robo Pirate) per la qualità e la cura messe nel progetto.

A pochi minuti dalla fine dello show Vince McClenny, in arte Royal V , ha presentato un teaser della nuova canzone che accompagnerà Rayman 2 Redreamed. Era stato lui, insieme al collega Jamal K., a creare la canzone che nel 1999 ha promosso l'uscita dell'originale Rayman 2 arrivando in cima alle classifiche francesi. Il suo ritorno ha lasciato piacevolmente stupiti ed emozionati i fan storici di questo classico del platforming.

A sorprendere di più non è solo il numero di progetti usciti o in lavorazione, ma l'oceano di positività che circonda la cp,umità di Rayman. Visti i toni al vetriolo che spesso permeano l'ambiente, vedere un gruppo di appassionati sostenersi a vicenda, complimentarsi tra loro e aiutarsi a superare complesse difficoltà di sviluppo è stata una vera e propria boccata d'aria fresca.

I protagonisti dell’edizione 2025

Nel programma della nuova edizione del Rayman Alive, tornano una serie di iniziative brevemente annunciate negli eventi precedenti, ma che promettono grandi cose in occasione del trentesimo anniversario. Dopo il suo video di preview, il remake in Unreal Engine di Rayman 3 di Marked as Unreal farà da titolo di chiusura della nuova presentazione e i progressi fatti dal suo autore sono impressionanti.

Il nome ufficiale è Rayman 3: Havoc Reignited e basta dare un'occhiata agli ultimi video-aggiornamenti del suo creatore per capire la cura e la dedizione che sono state messe nel progetto. La grafica è di qualità molto elevata, il gameplay è fluido (con qualche inciampo tipico di questi progetti) e i fan si aspettano come minimo una demo all'Alive di quest'anno.

Tra i remake e le remaster, poi, c'è anche Rayman: Raving Rabbids Reburrowed, una "reimmaginazione", come la chiamano i suoi autori, del famosissimo titolo che ha introdotto gli ormai iconici conigli pazzi di Ubisoft. Il progetto è a metà tra remake e remaster perché non crea solo nuovi asset, ma riusa quelli vecchi aggiungendo e migliorando con un meticoloso processo di consultazione della community tramite forum.

Rayman: Raving Rabbids Reburrowed si è presentato all'ultimo Alive con un vero e proprio trailer d'annuncio che promette ai fan dei conigli pazzi un biglietto per tornare a vivere la follia dell'originale ma con tutto migliorato

In cantiere, poi, c'è anche un DLC per Minecraft tutto a tema Rayman con i personaggi più iconici del franchise reimmaginati tutti squadrati. Ai giochi, infine, si sono affiancati e si affiancheranno progetti secondari come una wiki, una serie animata (prodotta proprio dall'organizzatore), minigiochi e altre iniziative mix media.

Come specificato a più riprese da tutti i partecipanti durante i festival passati e nei loro diari di sviluppo, queste sono opere che non possono essere monetizzati in alcun modo, perché tutti i diritti sono di Ubisoft. Di conseguenza, i loro autori ci lavorano nel loro tempo libero, come progetti a lungo termine o come tesi scolastiche. Il risultato è che i progressi sono estremamente lenti.

Rayman: Revenge of the Dark è in cantiere da più di 15 anni e ha attraversato turbolente fossi di sviluppo. Dal 2023, però, mostra ogni anno all'Alive progressi concreti

L'emblema di questa resilienza è Rayman: Revenge of the Dark, un progetto in 3D in cantiere dal 2009 che racconta una nuova storia di Rayman ambientata tra il primo e il secondo capitolo. Gli ultimi aggiornamenti risalgono al 2023, ma al prossimo Alive questo gioco dovrebbe mostrarsi "in stato decisamente avanzato" dicono i suoi creatori e l'intera community aspetta nuove immagini con trepidazione.

Il Rayman Alive è riuscito a insediarsi come evento pivotale del fandom; quindi, non solo tutti questi sviluppatori (amatoriali e professionisti) sono in contatto tra di loro, ma organizzano i loro annunci proprio in funzione della manifestazione.

Al Rayman Alive non ci sono solo videogiochi ma anche fumetti, serie animate, wiki e tanti altri progetti fatti dai fan e ambientati nell'universo di Rayman

Secondo gli autori di diversi progetti, questo dovrebbe essere l'anno in cui diversi titoli saranno finalmente giocabili -di confermato per ora c'è solo Rayman 2: Redreamed- e che riceveranno una demo entro la fine dell'anno proprio per sfruttare il clamore del trentesimo anniversario. Ora non resta che aspettare il 1° dicembre e vedere cosa questa prolifica community ha prodotto per onorare l'eroe senza gambe e senza braccia che ha reso più felice l'infanzia di così tanti videogiocatori.