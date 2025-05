I giochi first-party Nintendo per Switch 2 saranno schede Game-Key? Arriva la risposta ufficiale

In una dichiarazione inviata a Nintendo Life, Nintendo ha confermato che le versioni con scheda di gioco dei suoi giochi first-party non sono in programma . "Non abbiamo in programma di utilizzare schede Game-key per i titoli sviluppati da Nintendo".

La questione delle schede Game-key per Nintendo Switch 2

Per chi non lo sapesse, le schede Game-key per Nintendo Switch 2 sono cartucce fisiche che si possono acquistare nei negozi di videogiochi od online, proprio come una qualsiasi copia fisica di un gioco, ma non sono in alcun modo una copia del gioco che si sta acquistando. Non contengono dati di gioco; sono solo una chiave e il gioco acquistato verrà installato sulla console tramite un download digitale.

Va detto che non è una novità assoluta, visto che è qualcosa di già visto con i dischi per PlayStation e Xbox e con alcuni giochi per Nintendo Switch 1 che contengono una quantità limitata di dati del gioco sulla cartuccia, mentre il resto viene scaricato.

Almeno per il momento, possiamo però aspettarci che giochi come Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e il prossimo Mario in 3D vengano tutti pubblicati come edizioni fisiche vere e proprie, in cui il gioco si trova sulla scheda.

Naturalmente questo significa che tutti i titoli pubblicati da Nintendo (ma non sviluppati da Nintendo) potrebbero comunque essere pubblicati in versione chiave di gioco. Segnaliamo infine che Nintendo può registrare le vostre sessioni di GameChat su Switch 2 "per motivi di sicurezza".