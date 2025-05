Nintendo può registrare le vostre sessioni di GameChat su Switch 2 "per motivi di sicurezza"

Abbiamo una idea abbastanza precisa di come funziona il tutto, che è legato al nuovo tasto C. Ora però scopriamo un nuovo dettaglio: le GameChat possono essere monitorate e registrate per fini di sicurezza.

I dettagli su GameChat per Nintendo Switch 2 e le regole della privacy

L'informazione è stata notata da un giocatore che ha condiviso il tutto tramite Reddit, come potete vedere poco sotto.

La compagnia giapponese ha recentemente aggiornato la propria pagine sulla privacy, in vista dell'arrivo di Nintendo Switch 2. È stata aggiunta una nuova clausola la quale segnala che Nintendo potrebbe raccogliere, monitorare e registrare file audio e video delle sessioni di GameChat per fornire al pubblico "un ambiente più sicuro" per alcuni dei servizi di Nintendo.

Va sottolineato che questo non significa che sicuramente ogni sessione di GameChat sarà continuamente registrata e salvata nei server di Nintendo (probabilmente sarebbe anche un po' impegnativo a livello di archiviazione). Inoltre, anche altri servizi segnalano l'uso di misure di sicurezza simili.

Ricordiamo che GameChat supporta al massimo 12 giocatori mentre giocano. Questi possono non solo parlare tra di loro, ma anche mostrare il proprio schermo in tempo reale, anche se stanno giocando a giochi diversi. Se si ha una telecamera compatibile, la si può usare per apparire a schermo. GameChat sarà gratuita fino al 31 marzo 2026, per poi diventare una delle funzioni a pagamento incluse in Nintendo Switch Online.

Vi segnaliamo infine che lo spazio di Nintendo Switch 2 basta a malapena per 4 giochi AAA e c'è solo una soluzione.