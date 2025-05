Lo spazio di Nintendo Switch 2 basta a malapena per 4 giochi AAA e c'è solo una soluzione

Il problema con la memoria di Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 si sta infatti proponendo come una piattaforma valida non solo per indie e giochi di Nintendo, ma anche per i titoli di terze parti più recenti. Il problema che parliamo di giochi AAA pesanti. Le prenotazioni di Nintendo Switch 2 in Giappone osserveranno una regola speciale Ad esempio, Split Fiction richiederà 73 GB. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition si assesta attorno ai 59 GB e lo stesso è per Hitman World of Assassination. Yakuza 0 Director's Cut pesa ben 53.7 GB. Bastano quindi in media circa 4 giochi AAA per avere la memoria piena.

Per fortuna i titoli di Nintendo per Switch 2 sono un po' più leggeri, come è tipico. Mario Kart World pesa "solo" 23,4 GB. Donkey Kong Bananza (a meno che i dettagli cambino) pesa in qualche modo solo 10 GB. Kirby e la Terra Perduta in versione Switch 2 (con i contenuti aggiuntivi) chiede invece 11 GB extra rispetto al peso di partenza (circa 6 GB).

Nintendo Switch 2 permetterà di giocare altro oltre alle esclusive Nintendo

Capite bene però che lo spazio a disposizione si esaurirà veramente rapidamente, soprattutto se volete tenere un paio di giochi sempre a portata (come Mario Kart World e magari un free to play che avviate regolarmente). La soluzione è quindi solo una: acquistare una microSD Express (specificatamente Express, quelle più vecchie non funzionano, state attenti) ed espandere la memoria.

