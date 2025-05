Come gira Returnal su PS5 Pro? Vediamo l'analisi di Digital Foundry

Chi si aspettava l'introduzione delle tecnologie presenti nella versione PC resterà purtroppo deluso, visto che su PlayStation 5 Pro non troviamo ray tracing né preset epici : una scelta conservativa rispetto alle prestazioni.

Dopo Returnal, Housemarque sta assumendo per un "grosso" gioco action su PS5

In primo luogo, gli sviluppatori hanno aumentato la risoluzione portandola fino a 3072 x 1728 pixel nell'ambito di un sistema dinamico che si discosta parecchio dai 1080p fissi originali e che scala appunto la risoluzione in base al carico di lavoro ma restando sempre vicino a quel valore.

Come gira Returnal su PS5 Pro? Lo rivela l'analisi di Digital Foundry , che ha testato lo sparatutto roguelike di Housemarque sulla nuova console Sony al fine di evidenziare i miglioramenti apportati all'esperienza.

Un'esperienza molto più stabile

Le meraviglie di cui vi abbiamo parlato nella recensione della versione PC di Returnal non sono dunque approdate su PS5 Pro, ma oltre all'incremento della risoluzione i ragazzi di Housemarque sono riusciti anche a ottenere un frame rate molto più stabile, con 60 fps rocciosi in qualsiasi situazione.

Il risultato finale non si avvicina magari al miracolo che qualcuno sperava di vedere, ma si tratta in ogni caso di un aggiornamento molto solido e interessante, di cui i possessori di PlayStation 5 Pro possono usufruire gratuitamente: di questi tempi non è così scontato.