Returnal si aggiorna a una nuova versione migliorata con supporto per PS5 Pro

In occasione del suo quarto anniversario, Housemarque ha pubblicato a sorpresa un nuovo aggiornamento per Returnal, che lo porta a una nuova versione migliorata con il supporto per le potenzialità di PS5 Pro, cosa che incrementa la qualità della grafica e le performance.

Non ci sono nuovi contenuti, ma la patch gratuita offre un incremento in termini di pixel visibili sullo schermo, con un aumento notevole della risoluzione che il team di sviluppo stima essere aumentata di 2,5 volte rispetto all'originale.

Considerando la maggiore potenza di PS5 Pro non fatichiamo a crederlo, sebbene anche la versione originale si comportasse in maniera egregia in termini di qualità grafica e prestazioni, ma sulla nuova console il tutto migliora ulteriormente.