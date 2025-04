Lost Soul Aside è stato rinviato, la nuova data di uscita è spostata di alcuni mesi

In lavorazione da oltre una decade , Lost Soul Aside sarebbe dovuto infine arrivare il 30 maggio su PS5 e PC, ma una comunicazione di queste ore riferisce un cambio di programma improvviso: l'action RPG cinese, che riprende alcuni stilemi classici di Final Fantasy, non riuscirà ad arrivare in tempo per la data prevista inizialmente.

Proprio a poche settimane da quello che doveva essere finalmente il suo lancio, Lost Soul Aside è stato rinviato , con la nuova data di uscita che è ora piazzata per il 29 agosto , dunque con un posticipo di tre mesi rispetto a quanto era stato precedentemente comunicato.

Più tempo per perfezionarlo

Non viene riferito in maniera chiarissima quale sia la motivazione precisa di questa decisione, ma sembra che Lost Soul Aside abbia semplicemente bisogno di più tempo per essere perfezionato a dovere, e d'altra parte uno spostamento di tre mesi dopo un'attesa di oltre dieci anni a questo punto non dovrebbe essere un gran problema.



"Siamo davvero grati per la risposta positiva che abbiamo ricevuto dai giocatori di tutto il mondo da quando abbiamo annunciato Lost Soul Aside", ha dichiarato Yang Bing, CEO e direttore del gioco di Ultizero Games, in un comunicato.

"Continuiamo a impegnarci per offrire un'esperienza di gioco di alta qualità. Per rispettare gli standard che Ultizero Games si è prefissata, ci prenderemo un po' di tempo in più per perfezionare il gioco. Lost Soul Aside uscirà il 29 agosto 2025. Vogliamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti ai nostri fan in attesa del lancio".

Sembrava davvero tutto pronto per l'uscita, con anche i requisiti della versione PC che erano stati svelati nei giorni scorsi e la data di uscita iniziale che era stata annunciata con un trailer solo a febbraio. A questo punto, dovremo attendere altri tre mesi per vederlo in versione definitiva, su PC e PS5.