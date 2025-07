L'esclusiva PS5 di agosto, Lost Soul Aside, potrebbe essere stata rimandata ancora una volta

A fine agosto sarà disponibile l'atteso Lost Soul Aside , un gioco d'azione in terza persona che da tanti anni è in sviluppo con il supporto del China Hero Project di Sony. In molti non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco (che sarà disponibile anche su PC), ma secondo nuovi report pare che sia in arrivo una brutta notizia.

I dettagli sul leak di Lost Soul Aside

La fonte afferma che l'annuncio avverrà dopo il ChinaJoy, che avverrà nella prima settimana di agosto: la prova è il fatto che dietro le quinte nulla si sta muovendo per la pubblicazione del videogioco e che lo stesso era accaduto ad aprile, poco prima del rimando del gioco.

Ricordiamo infatti che Lost Soul Aside era previsto per maggio, ma è poi stato rimandato ad agosto, circa un mese prima della pubblicazione primaverile. Il leaker afferma anche che "spera di sbagliarsi" e ovviamente per il momento è solo un rumor. Inoltre, la fonte non ha sempre riportato informazioni precise: alle volte ha avuto ragione e altre volte le sue speculazioni si sono rivelate scorrette.

IL protagonista di Lost Soul Aside ricorda un po' Noctis di FF XV, lo ammettiamo

Sony non ha confermato né smentito il tutto, come è tipico, quindi per sapere se quanto segnalato è vero dovremo attendere un paio di settimane. Non viene inoltre indicato di quanto potrebbe essere il rimando, visto che lo YouTuber non ha accesso a informazioni dettagliate sulla questione, ma sta solo speculando in base a quanto sa del "dietro le quinte" di Sony.

Ricordiamo che Lost Soul Aside Deluxe Edition per PC è in preordine su Instant Gaming con uno sconto.