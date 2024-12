Lost Soul Aside rispunta con un trailer gameplay che conferma il periodo di uscita e le piattaforme

Sony pubblicherà Lost Soul Aside su PS5 e PC, tramite Steam, nel 2025 . Per ora non abbiamo un periodo più preciso.

Il trailer di Lost Soul Aside

La pagina Steam di Lost Soul Aside recita: "Intraprendi un'epica odissea per salvare tua sorella e l'intera umanità dagli invasori dimensionali in Lost Soul Aside, un elegante GDR d'azione e avventura per giocatore singolo. Esegui combo fulminee, impara nuove abilità e potenzia le tue armi mentre affronti nemici formidabili e boss colossali in scontri veloci e dinamici. In fase di sviluppo da Ultizero Games."

Lost Soul Aside è un gioco di ruolo d'azione sviluppato come parte del China Hero Project Sony, che ha visto vari prodotti di piccoli team cinesi venir supportati dalla compagnia nipponica. L'opera è inspirata a Devil May Cry e Final Fantasy 15, sebbene negli anni abbia sempre di più ottenuto un proprio stile e carattere. Secondo la pagina Steam, sarà tradotto in italiano (testi) con doppiaggio in inglese, giapponese e cinese semplificato.

Il video qui sopra ci presenta un personaggio femminile che pare essere in intimità con il nostro protagonista, oltre a farci vedere qualche scena di combattimento, a suon di colpi di spada, schivate e magie.

Se volete una presentazione più focalizzata sui combattimenti, vi lasciamo a un video gameplay dal ChinaJoy 2024 nel quale vediamo un nuovo boss e una nuova arma.