Lost Soul Aside si mostra con un video gameplay dal ChinaJoy 2024: vediamo un nuovo boss e una nuova arma

È in corso il Chinajoy 2024 durante il quale PlayStation mette in mostra vari nuovi giochi in arrivo su PS5 e non solo. Uno dei grandi progetti della compagnia è Lost Soul Aside , che da tanto tempo si fa attendere. Ora, possiamo di nuovo vederlo in azione.

Il video gameplay di Lost Soul Aside

Il video di gioco è ovviamente cinese, quindi non ci è possibile capire cosa viene detto durante le varie scene di gameplay. Inoltre, sebbene la risoluzione arrivi fino a 1080p e 60 FPS, la qualità effettiva della registrazione è molto limitata: consigliamo quindi di non giudicare il gioco in termini di dettagli grafici, quanto più di focalizzarvi sui ritmi degli scontri e sulle capacità del personaggio.

Ricordiamo che Lost Soul Aside è un gioco d'azione che venne presentato da Yang Bing circa dieci anni fa. L'opera era ispirata a Final Fantasy 15 e Devil May Cry, ma inizialmente era solo piccolo prodotto concettuale in mano a un singolo sviluppatore. L'estetica e la qualità grafica colpirono gli appassionati e Sony strinse un accordo con il creatore per supportare il progetto ottenendo così l'esclusiva.

Ora l'opera è in sviluppo con un team completo. Per il momento non abbiamo dettagli riguardo a una data di uscita, ma speriamo che non manchi troppo a un annuncio ufficiale a riguardo.

Sony ha presentato anche tre nuovi giochi esclusivi console.