Intel porta le Olimpiadi di Parigi 2024 in 8K: una rivoluzione nel live streaming, ma per pochi

Preparatevi a vivere le Olimpiadi di Parigi 2024 come mai prima d'ora: Intel ha infatti annunciato che trasmetterà in streaming eventi selezionati in 8K, una risoluzione quattro volte superiore al 4K. Lo streaming sarà realizzato in collaborazione con Olympic Broadcasting Services (un OBS diverso da quello a cui siamo abituati: quello è Open Broadcaster Software).

Telecamere broadcast di ultima generazione cattureranno l'azione in 8K a 60 fotogrammi al secondo, in HDR e con 32 canali audio. I potenti PC dotati di processori Intel Core i9 e GPU Intel Arc, insieme ai laptop con processori Intel Core Ultra 9, decodificheranno il contenuto in tempo reale, offrendo agli spettatori un'esperienza visiva straordinariamente dettagliata e immersiva.

Ravindra (Ravi) Velhal, global content technology strategist e 8K lead per il Software and Advanced Technology Group di Intel, presso il booth dell'International Broadcasting Center al villaggio olimpico di Parigi

Trasmettere contenuti in 8K in tempo reale è una sfida, ma Intel si è dichiarata pronta a superarla grazie all'impiego di intelligenza artificiale e hardware all'avanguardia. I server dedicati, alimentati dai processori Xeon di quarta e quinta generazione e dotati degli acceleratori Intel AMX, saranno in grado di comprimere i flussi video grezzi da 48 gigabit al secondo a soli 40-60 megabit al secondo, rendendo possibile la trasmissione in streaming di contenuti 8K di alta qualità.

Intel non è nuova a questo tipo di sfide tecnologiche. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'azienda ha trasmesso in streaming 416 ore di contenuti, elaborando 4,7 petabyte di dati (un petabyte equivale e mille terabyte, ovvero un milione di gigabyte, ndr). Alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Intel ha prodotto il primo flusso di realtà virtuale in 8K al mondo. Ora, a Parigi 2024, l'azienda punta a rendere lo streaming in 8K una realtà accessibile a tutti.

La trasmissione in 8K delle Olimpiadi di Parigi 2024 segna un importante passo avanti nel mondo dello streaming sportivo, ma vista la scarsa diffusione del formato resta da vedere quanti spettatori potranno effettivamente beneficiare di questa innovazione. Il primo passo è però importante, anche dal punto di vista della qualità del segnale, e sarà un test sicuramente interessante da seguire.

