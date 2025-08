Google Cloud introduce degli agenti IA per automatizzare l'analisi e la gestione dei dati

Google Cloud ha annunciato una serie di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui le aziende interagiscono e lavorano con i dati. Al centro di questo aggiornamento c'è l'introduzione di agenti IA, ovvero applicazioni software intelligenti progettate per operare autonomamente in ambienti di dati complessi. Per i data engineer, debutta un Data Engineering Agent integrato in BigQuery, in grado di generare pipeline di dati a partire da semplici comandi in linguaggio naturale. Questa innovazione consente di automatizzare processi come caricamento, trasformazione e verifica della qualità dei dati, riducendo notevolmente il tempo dedicato a operazioni manuali.

Ulteriori aggiunte In parallelo a Data Engineering Agent, arriva anche un Data Science Agent, capace di occuparsi autonomamente di data cleaning, feature engineering e training di modelli, lasciando agli utenti il controllo tramite feedback e personalizzazioni. Per i business user, Google amplia le capacità del suo Conversational Analytics Agent, aggiungendo un Code Interpreter che trasforma domande in linguaggio naturale in codice Python. OpenAI amplia i suoi partner cloud: accordo raggiunto con Google per supportare l'IA avanzata I risultati vengono presentati in visualizzazioni interattive con spiegazioni testuali, offrendo strumenti analitici avanzati anche a chi non ha competenze di programmazione. Google punta anche sullo sviluppo personalizzato, introducendo le Gemini Data Agents API e un development kit, risorse pensate per permettere ai team di sviluppo di creare propri agenti o potenziare soluzioni esistenti con funzionalità conversazionali.