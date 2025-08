Potteriani a rapporto: disponibile il pre-order della nuova edizione interattiva del Calice di Fuoco

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di pre-ordinare una nuova versione di Harry Potter e il Calice di Fuoco, il prezzo d'acquisto di questa edizione è di 49,90€ . Si tratta di un'edizione sicuramente da collezione e unica nel suo genere essendo un'edizione interattiva. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Che cosa si intende per edizione interattiva? Come riportato sull'edizione stessa, questa particolare versione del quarto libro della saga di J.K. Rowling presenta, al suo interno, delle illustrazioni a colori e degli elementi interattivi capaci di incantare i più piccoli così come i più grandi.

Harry Potter e il Calice di Fuoco: cosa ti aspetta?

Questa versione si rivolge un po' a tutto il pubblico di Harry Potter: sia chi ha già letto la prima versione di questo libro e vuole rivivere l'esperienza ma in modo diverso, sia per chi è interessato esclusivamente alla collezione del pezzo e sia per chi non ha mai avuto modo di leggerlo e ha guardato solo il film o per coloro (pochi) che si approcciano alla saga per la prima volta.

Harry Potter e il Calice di Fuoco - retro edizione interattiva

All'interno di questo libro saranno presenti otto elementi interattivi che ti permetteranno, tra le altre cose, di esplorare la magica tenda della famiglia Weasley alla Coppa del Mondo di Quidditch, osservare il Marchio Nero nel cielo, seguire Harry nelle profondità del lago a Hogwarts e molto altro.