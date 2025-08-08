0

Xiaomi Smart Band 10 al prezzo minimo storico su Amazon in tre colorazioni diverse

Tra le offerte di Amazon troviamo Xiaomi Smart Band 10 al prezzo minimo storico, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo mediano.

Su Amazon è disponibile la Xiaomi Smart Band 10 a 42,86 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 45,12 € e il prezzo mediano di 49,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico e il prodotto è disponibile in tre colorazioni diverse: nero, bianco e rosa. Se siete interessati, potete acquistarli attraverso i box qui sotto. Il prodotto è venduto da Shawray e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della Xiaomi Smart Band 10

Questo prodotto ha uno schermo AMOLED da 1,72 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e 1.500 nit di luminosità. Ha un'autonomia di 21 giorni di utilizzo standard o 9 giorni con schermo sempre attivo.

Troviamo oltre 150 modalità di allenamento, mentre le nuove metriche includono VO2 max, carico di allenamento e tempo di recupero, oltre al monitoraggio di stress, frequenza cardiaca e altro ancora. Inoltre, Xiaomi ha introdotto un programma di ottimizzazione del sonno, con suggerimenti personalizzati. Lato personalizzazione troviamo invece più di 200 quadranti e cinque minigiochi.

