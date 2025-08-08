WhatsApp Android Beta: profili Instagram verificati direttamente nell’app con la nuova funzione

Secondo quanto riportato dal noto e affidabile portale di comunicazione dell'app Meta, WABetaInfo, WhatsApp è al lavoro su una nuova funzione che permetterà agli utenti di aggiungere un link verificato al proprio profilo Instagram, grazie all'integrazione con il Meta Accounts Center. La novità, attualmente in fase di sviluppo, sarà disponibile in un futuro aggiornamento e rappresenta un importante passo avanti in termini di autenticità e sicurezza per i profili social collegati.
Il Meta Accounts Center è una piattaforma centralizzata che consente agli utenti di gestire in un unico luogo le proprie esperienze su Facebook, Instagram e WhatsApp.
WhatsApp Android Beta: come funziona la verifica del profilo
Attraverso il collegamento dell'account WhatsApp con quello Instagram nel Accounts Center, sarà possibile verificare la proprietà del profilo Instagram aggiunto al proprio profilo WhatsApp. Una volta completata la verifica, il link sarà mostrato come "verificato", offrendo maggiore credibilità e fiducia a chi lo visualizza.
Attualmente, chiunque può inserire qualunque link Instagram nel proprio profilo WhatsApp, anche se non ne è il reale proprietario, creando il rischio di frode o impersonificazione. Con il nuovo sistema di verifica, solo i link certificati tramite il Meta Accounts Center riceveranno il badge di autenticità.
WhatsApp Android Beta: lo scopo della nuova funzione
Nonostante ciò, WhatsApp continuerà a consentire agli utenti di aggiungere link non verificati, mantenendo l'uso del Accounts Center come facoltativo. Questa flessibilità è pensata per chi non desidera collegare i propri account o preferisce non effettuare la verifica.
La nuova funzione sarà particolarmente utile per figure pubbliche, influencer o professionisti che desiderano mantenere una presenza affidabile su più piattaforme social, simile al sistema di verifica già adottato da Discord. Inoltre, WhatsApp potrebbe in futuro estendere questa possibilità anche ad altri social network, permettendo di collegare in modo autentico tutti i profili più importanti dell'utente. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni relative alla disponibilità e al rollout della funzione.