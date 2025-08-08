WhatsApp Android Beta: profili Instagram verificati direttamente nell’app con la nuova funzione

Secondo quanto riportato dal noto e affidabile portale di comunicazione dell'app Meta, WABetaInfo, WhatsApp è al lavoro su una nuova funzione che permetterà agli utenti di aggiungere un link verificato al proprio profilo Instagram, grazie all'integrazione con il Meta Accounts Center. La novità, attualmente in fase di sviluppo, sarà disponibile in un futuro aggiornamento e rappresenta un importante passo avanti in termini di autenticità e sicurezza per i profili social collegati.

Il Meta Accounts Center è una piattaforma centralizzata che consente agli utenti di gestire in un unico luogo le proprie esperienze su Facebook, Instagram e WhatsApp.