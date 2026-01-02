LG anticipa cinque nuovi monitor UltraGear per il CES: OLED di quarta generazione e refresh estremi

Tre di questi schermi erano già stati mostrati a ridosso di Natale: il gigantesco UltraGear EVO da 52 pollici , affiancato da due modelli più compatti da 39 e 27 pollici. Ora, però, la gamma si arricchisce con due nuovi monitor OLED che puntano ancora più in alto in termini di frequenza di aggiornamento e qualità dell'immagine.

In vista del CES della prossima settimana, LG ha deciso di alzare il sipario su una nuova ondata di monitor , pensati soprattutto per il pubblico gaming e per chi cerca prestazioni di fascia altissima. In totale i modelli anticipati sono cinque, con una forte enfasi sulle tecnologie OLED di nuova generazione.

OLED di quarta generazione: prestazioni senza compromessi

I nuovi arrivati sono il 32GX870B e il 27GX790B, entrambi basati su pannelli OLED di quarta generazione con struttura tandem RGB. Il primo è un 32 pollici con risoluzione 4K e refresh rate a 240 Hz, che può spingersi fino a 480 Hz abbassando la risoluzione a 1080p grazie alla modalità dual mode. Il tempo di risposta dichiarato è di appena 0,03 ms GtG, con supporto VESA DisplayHDR True Black 500 e upscaling 4K assistito da AI. Sul fronte delle connessioni, LG punta sul futuro: DisplayPort 2.1, due HDMI 2.1 e una porta USB-C, quest'ultima capace anche di alimentare dispositivi esterni fino a 90 W.

Il 27GX790B, invece, è pensato per chi cerca il massimo della fluidità competitiva. Parliamo di un pannello da 27 pollici con risoluzione 1440p e refresh rate nativo a 540 Hz, che può arrivare addirittura a 720 Hz in modalità dual mode a 720p. Qui il tempo di risposta scende a 0,02 ms GtG, con certificazioni DisplayHDR True Black 500 e ClearMR 21000. La dotazione di porte è simile a quella del modello da 32 pollici, anche se non viene citato esplicitamente il supporto alla ricarica via USB-C.