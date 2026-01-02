6

Xbox Game Pass perderà 5 giochi a metà gennaio, inclusi Neon White e Road 96

Il prossimo 16 gennaio il catalogo di PC e Xbox Game Pass saluterà cinque giochi, tra cui Neon White e Road 96.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/01/2026
Immagine pubblicitaria del Game Pass

In attesa di scoprire le prossime novità in arrivo su Game Pass, l'app di Xbox segnala i giochi che lasceranno il catalogo del servizio Microsoft il prossimo 16 gennaio. Se vi interessano, è il momento giusto per recuperarli: in totale sono cinque, eccoli nel dettaglio:

  • Neon White - PC, Xbox Series X|S, One e cloud
  • Road 96 - PC, Xbox Series X|S, One e cloud
  • Flintlock: The Siege of Dawn - PC, Xbox Series X|S e cloud
  • Il Grinch: Avventure Natalizie - Edizione Feste e dispetti - PC, Xbox Series X|S, One e cloud
  • The Ascent - PC, Xbox Series X|S, One e cloud

Tutti i titoli sono in sconto fino alla rimozione

Come di consueto, i giochi in uscita saranno acquistabili su Xbox Store con uno sconto del 20% fino alla loro rimozione dal catalogo (salvo promozioni più vantaggiose già attive). Un'opzione utile per chi desidera continuare a giocare anche dopo l'addio al servizio.

La segnalazione dei titoli in uscita anticipa solitamente di pochi giorni l'annuncio della prossima ondata di giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass, che salvo sorprese dovrebbe essere comunicata nel corso della prossima settimana.

