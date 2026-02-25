Xbox Game Pass: la seconda ondata di giochi a febbraio porta RPG colossali nel catalogo

In un momento in cui scarseggiano un po' le nuove uscite di grosso calibro, non possiamo comunque lamentarci dell'apporto di titoli nel servizio, come vediamo nella panoramica dei giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di febbraio. In momenti come questo emerge in particolare la validità dell'abbonamento Premium, considerando che, in assenza di lanci direttamente sul servizio, la piattaforma compensa con l'inserimento di giochi non nuovi, ma comunque di notevole interesse, come dimostrato da almeno un paio di titoli inseriti all'interno di questa tranche, meno ricca in termini numerici, ma decisamente densa dal punto di vista qualitativo. Prima di parlare della seconda metà di febbraio bisogna però segnalare che la prima parte ha visto due aggiunte non programmate in precedenza: Diablo 2: Resurrected è stato infatti inserito a sorpresa nel catalogo l'11 febbraio, così come Menace, in Game Preview su PC dal 5 febbraio.
In queste due settimane, che ci portano a dire il vero già all'inizio di marzo, assistiamo all'arrivo di otto giochi nel catalogo di Game Pass, dunque leggermente meno di quelli che siamo soliti vedere nelle varie ondate, ma con due o tre titoli di grande interesse e soprattutto destinati a richiedere una quantità di ore notevole.
Stiamo parlando in particolare di Kingdom Come: Deliverance 2 e The Witcher 3, sebbene quest'ultimo a questo punto sia stato probabilmente giocato già da una notevole quantità di persone. A questi possiamo aggiungere anche Death Howl tra i titoli che possono rapire maggiormente, ma l'offerta è variegata anche in questo caso. Ricordiamo i giochi che lasceranno il catalogo a fine febbraio e ci lanciamo alla scoperta dei titoli in arrivo.
EA Sports College Football 26 - Cloud e Xbox Series X|S, 19 febbraio (Ultimate)
Qui si va in un ambito piuttosto peculiare, almeno dalle nostre parti, ma per molti appassionati EA Sports College Football 26 potrebbe essere un'introduzione di fondamentale importanza nel catalogo di Game Pass.
In qualche modo, la simulazione ufficiale del campionato di football americano di livello universitario si è fatta strada sul mercato videoludico andando a rivaleggiare direttamente con lo storico Madden NFL, emergendo anche vincitore, in alcuni momenti. La base tecnologica è comune a entrambe le produzioni e, inevitabilmente, anche il gameplay è corrispondente, ma il fatto di occuparsi della divisione giovanile dello sport ha fornito una spinta aggiuntiva a questo gioco. A dire il vero, la storia della serie è lunga: nota inizialmente come Bill Walsh College Football e poi NCAA Football, ha subito un lungo stop per questioni legate ai diritti, ripartendo soltanto nel 2024 ma facendolo davvero alla grande. È diventato in breve uno dei pesi massimi del mercato americano e uno dei titoli più giocati online su Xbox in USA, ma può fare numeri interessanti anche dalle nostre parti.
Dice A Million - PC, 25 febbraio (Ultimate, PC)
Il debutto assoluto su Game Pass di questa seconda mandata di febbraio è rappresentato da Dice A Million, un bizzarro deckbuilder roguelike incentrato sui dadi il cui scopo è semplice quanto apparentemente impossibile: fare un milione con un lancio di dadi.
Sebbene la logica possa suggerire che tale missione sia assolutamente da escludere, bisogna considerare che la meccanica del gameplay comprende una serie di effetti incrociati e modificatori che possono portare a incrementare in maniera esponenziale il punteggio di ogni lancio, purché si riesca a combinare i dadi in maniera precisa e sfruttare così gli effetti coordinati. Ne viene fuori un deckbuilder che usa i dadi invece delle carte, con oltre 120 tipi diversi da combinare insieme anche agli effetti speciali dati dall'uso degli anelli, dando origine a una quantità di possibilità ed evoluzioni diverse, in grado di approfondire in maniera impensabile un gameplay che apparentemente sembra molto semplice.
Gli arrivi e le partenze della seconda metà di febbraio 2026
Disponibili su Game Pass dal 19 febbraio
- Death Howl - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 19 febbraio (Ultimate, Premium, PC)
- EA Sports College Football 26 - Cloud e Xbox Series X|S, 19 febbraio (Ultimate)
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition - Cloud e Xbox, 19 febbraio (Ultimate, Premium)
- TCG Card Shop Simulator (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 24 febbraio (Ultimate, Premium, PC)
- Dice A Million - PC, 25 febbraio (Ultimate, PC)
- Towerborne - Xbox, Handheld e PC, 26 febbraio (Ultimate, Premium, PC)
- Final Fantasy III - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 3 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Kingdom Come: Deliverance II - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 3 marzo (Ultimate, Premium, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 28 febbraio
- Monster Train (Cloud, Xbox e PC)
- Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Xbox e PC)
- Injustice 2 (Cloud, Xbox e PC)
- Middle Earth: Shadow of War (Cloud, Xbox e PC)