Xbox Game Pass: la seconda ondata di giochi a febbraio porta RPG colossali nel catalogo

In un momento in cui scarseggiano un po' le nuove uscite di grosso calibro, non possiamo comunque lamentarci dell'apporto di titoli nel servizio, come vediamo nella panoramica dei giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di febbraio. In momenti come questo emerge in particolare la validità dell'abbonamento Premium, considerando che, in assenza di lanci direttamente sul servizio, la piattaforma compensa con l'inserimento di giochi non nuovi, ma comunque di notevole interesse, come dimostrato da almeno un paio di titoli inseriti all'interno di questa tranche, meno ricca in termini numerici, ma decisamente densa dal punto di vista qualitativo. Prima di parlare della seconda metà di febbraio bisogna però segnalare che la prima parte ha visto due aggiunte non programmate in precedenza: Diablo 2: Resurrected è stato infatti inserito a sorpresa nel catalogo l'11 febbraio, così come Menace, in Game Preview su PC dal 5 febbraio. In queste due settimane, che ci portano a dire il vero già all'inizio di marzo, assistiamo all'arrivo di otto giochi nel catalogo di Game Pass, dunque leggermente meno di quelli che siamo soliti vedere nelle varie ondate, ma con due o tre titoli di grande interesse e soprattutto destinati a richiedere una quantità di ore notevole. Xbox Game Pass potrebbe includere l'abbonamento a World of Warcraft e altri bonus, in futuro Stiamo parlando in particolare di Kingdom Come: Deliverance 2 e The Witcher 3, sebbene quest'ultimo a questo punto sia stato probabilmente giocato già da una notevole quantità di persone. A questi possiamo aggiungere anche Death Howl tra i titoli che possono rapire maggiormente, ma l'offerta è variegata anche in questo caso. Ricordiamo i giochi che lasceranno il catalogo a fine febbraio e ci lanciamo alla scoperta dei titoli in arrivo.

Death Howl - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 19 febbraio (Ultimate, Premium, PC) Già arrivato in precedenza su PC, Death Howl arriva ora anche su Xbox e catalogo Premium, consentendo a più utenti di provare la sua particolare commistione di gameplay a base di gioco di carte. Il campo di battaglia in Death Howl È un altro esempio della capacità del genere deckbuilder di dare vita a ibridazioni particolari e anche molto convincenti, in questo caso prendendo in prestito qualcosa dai cosiddetti souls-like. Caratterizzato da un'inquadratura isometrica e una mappa a scacchiera che ricorda gli strategici d'altri tempi, Death Howl ci pone nei panni della cacciatrice Ro, intenzionata ad esplorare il mondo degli spiriti per poter recuperare suo figlio dal mondo dei morti. In una strana foresta mistica ci troviamo ad affrontare minacce e combattimenti anche molto impegnativi, all'interno di 4 reami e mettendo insieme oltre 160 carte, fra archetipi unici e combinazioni varie, in un gioco interessante sia sul fronte del gameplay che delle atmosfere.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition - Cloud e Xbox, 19 febbraio (Ultimate, Premium) Passano gli anni ma The Witcher 3 continua ad essere un punto di riferimento: nel caso siate tra quei rari casi che non hanno ancora proceduto ad accaparrarsi una copia del gioco di CD Projekt RED, ora potete immergervi in questo imperdibile gioco di ruolo anche attraverso il Game Pass. Geralt in The Witcher 3 In questo caso si tratta peraltro dell'edizione completa, comprensiva delle splendide espansioni e consente così di vivere tutta la storia del terzo capitolo in ogni suo aspetto. Se non avete avuto modo di giocarci prima, preparatevi a uno degli action RPG più ampi e ben scritti che si siano mai visti, con una notevole caratterizzazione del mondo derivato dall'universo fantasy creato da Andrzej Sapkowski. Nonostante gli oltre dieci anni passati dall'uscita originale, The Witcher 3 rimane un titolo estremamente godibile, nonché una delle migliori espressioni di questo genere, sebbene qualche ruvidità possa emergere a questo punto: in attesa dell'arrivo di The Witcher 4, potete recuperare l'eventuale lacuna scaricandolo dal Game Pass.

TCG Card Shop Simulator (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 24 febbraio (Ultimate, Premium, PC) E torniamo all'angolo delle simulazioni: in questo caso abbiamo a che fare con una situazione alquanto peculiare, che ci pone alla gestione di un negozio di giochi di carte collezionabili. Un torneo organizzato nel negozio di TCG Card Shop Simulator L'occupazione sembra piuttosto comune, ma la specializzazione del negozio comporta alcune caratteristiche molto specifiche per quanto riguarda le azioni da svolgere nell'organizzazione dell'inventario e della clientela, facendoci entrare in una serie di meccaniche che costruiscono un gameplay composito e interessante. La vita di un gestore di negozio di carte collezionabili potrebbe sembrare poco stimolante, ma TCG Card Shop Simulator ci apre gli occhi su questa incredibile realtà, fatta di selezione di pacchi da acquistare e rivendere, arruolamento di nuovo personale, gestione dei lavori e organizzazione di eventi che possano espandere il raggio d'azione dell'attività e magari anche il negozio stesso.

Dice A Million - PC, 25 febbraio (Ultimate, PC) Il debutto assoluto su Game Pass di questa seconda mandata di febbraio è rappresentato da Dice A Million, un bizzarro deckbuilder roguelike incentrato sui dadi il cui scopo è semplice quanto apparentemente impossibile: fare un milione con un lancio di dadi. Una "mano" in Dice A Million Sebbene la logica possa suggerire che tale missione sia assolutamente da escludere, bisogna considerare che la meccanica del gameplay comprende una serie di effetti incrociati e modificatori che possono portare a incrementare in maniera esponenziale il punteggio di ogni lancio, purché si riesca a combinare i dadi in maniera precisa e sfruttare così gli effetti coordinati. Ne viene fuori un deckbuilder che usa i dadi invece delle carte, con oltre 120 tipi diversi da combinare insieme anche agli effetti speciali dati dall'uso degli anelli, dando origine a una quantità di possibilità ed evoluzioni diverse, in grado di approfondire in maniera impensabile un gameplay che apparentemente sembra molto semplice.

Towerborne - Xbox, Handheld e PC, 26 febbraio (Ultimate, Premium, PC) Dopo una lunga gestazione, passata attraverso quasi un anno in Game Preview, Towerborne arriva finalmente in forma completa su Game Pass. L'accesso anticipato ha consentito a Stoic di portare avanti ancora lo sviluppo con minore pressione e maggiore coinvolgimento diretto del pubblico, e questo è stato sicuramente un elemento davvero vincente, considerando l'ampio bacino su cui ha potuto contare da subito. Una delle strane ambientazioni di Towerborne È un progetto dalle caratteristiche piuttosto uniche, a partire dalle premesse: il riferimento più diretto è al picchiaduro a scorrimento, ma arricchito da elementi in stile RPG, che lo rendono simile a una sorta di Guardian Heroes moderno, e non è un'ispirazione da poco. Towerborne arricchisce però il tutto con una struttura aperta, con le missioni che partono dalla grande torre del Belfry e si estendono su un'ampia mappa in costante evoluzione e gestita in maniera dinamica grazie alla base da live service, che dovrebbe garantire sempre nuovi eventi e sfide in maniera continuativa. Il passaggio al modello Premium consente poi di avere a che fare con un'esperienza completa, con gli elementi cosmetici che si sbloccano attraverso il gameplay invece che con gli acquisti. La versione completa porta poi la possibilità di giocare offline o in multiplayer cooperativo online.

Final Fantasy III - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 3 marzo (Ultimate, Premium, PC) Si prosegue con la riscoperta della più famosa serie di JRPG da parte di Square Enix, andando avanti in linea diretta con le introduzioni precedenti: dopo i primi due capitoli, ora è il turno di Final Fantasy III, che continua a completare la serie in versione Pixel Remaster su Game Pass. Un combattimento in Final Fantasy 3 Uscito originariamente nel 1990 su NES, il terzo capitolo rimase esclusivamente legato al Giappone fino alla versione per Nintendo DS del 2006: vi si narra una storia dalla base piuttosto classica, incentrata sui cristalli e sull'eterna lotta tra luce e oscurità, ma mettendo al centro le vicende di quattro giovani orfani, ognuno con un proprio carattere e un proprio background particolare, che si ritrovano coinvolti in eventi di enorme importanza, tra scontri epici e crescita personale. Si ritrovano le caratteristiche classiche delle produzioni di Square Enix e di Hironobu Sakaguchi, qui coadiuvato dallo storico team comprendente Nobuo Uematsu alle musiche, Yoshitaka Amano alla direzione artistica e Hiromichi Tanaka alla progettazione.

Kingdom Come: Deliverance II - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 3 marzo (Ultimate, Premium, PC) Il peso massimo di questa infornata è sicuramente rappresentato da Kingdom Come: Deliverance 2, nuovo capitolo nella serie di RPG ad ambientazione medievale da parte di Warhorse, che giunge su Game Pass a un anno dal lancio originale. In superficie può sembrare uno dei tanti action RPG ad ambientazione pseudo-fantasy, ma come il predecessore è invece una specie di avventura che ci immerge totalmente nella Boemia del medioevo, con un livello di ricostruzione storica che ha quasi della simulazione. Non ci sono grandi eroi e imprese epiche sovrannaturali qui, ma una narrazione che si dipana fra fatti e personaggi realmente accaduti costruendo eventi inventati tra le pieghe della storia, rendendoci protagonisti di un'esperienza che passa dai toni cavallereschi all'umorismo satirico, con una capacità di immedesimazione veramente impressionante. Nel caso non abbiate provveduto in precedenza, l'arrivo di Kingdom Come: Deliverance 2 su Game Pass è un evento da segnarsi sul calendario, anche perché una volta calati al suo interno ci rimarrete probabilmente a lungo.