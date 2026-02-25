Charles Martinet sta collaborando per portare BIT.TRIP RERUNNER su Nintendo Switch 2

Lo studio di sviluppo Choice Provisions ha annunciato, non senza un certo entusiasmo, il coinvolgimento di Charles Martinet, storica voce di Super Mario, in un nuovo progetto, dichirandosi onorato di lavorare con lui. Di cosa si parla? Ma della campagna Kicsktarter per portare BIT.TRIP RERUNNER su Nintendo Switch 2. L'iniziativa viene considerata centrale anche per le future produzioni dello studio, perché mostrerà se è possibile prendersi dei rischi creativi e rimanere indipendente. Choice Provisions non avvia campagne Kickstarter alla leggera, e ha detto di farlo solo quando hanno un impatto tangibile sul suo futuro.
Il futuro
Per partecipare alla campagna, basta andare su Kickstarter. Lo studio invita tutti a unirsi, chiaramente, finanziando il progetto.
In cambio del supporto, i sostenitori possono ricevere diverse ricompense , tra cui: Codici digitali per Nintendo Switch e Codici Steam per i giochi: BIT.TRIP RUNNER; Runner2; Runner3 e BIT.TRIP RERUNNER, oltre alla versione PS5 di RERUNNER.
Inoltre, si ottengono la "Intergalactic Discography", degli articoli d'archivio esclusivi in edizione limitata per Kickstarter e delle ricompense uniche disponibili solo durante la campagna.
Choice Provisions sottolinea che, se i loro giochi hanno avuto un significato per i fan, questa è l'occasione migliore per supportare lo studio, spargendo magari la voce sui social.