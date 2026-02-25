Charles Martinet sta collaborando per portare BIT.TRIP RERUNNER su Nintendo Switch 2

Lo studio di sviluppo Choice Provisions ha annunciato, non senza un certo entusiasmo, il coinvolgimento di Charles Martinet, storica voce di Super Mario, in un nuovo progetto, dichirandosi onorato di lavorare con lui. Di cosa si parla? Ma della campagna Kicsktarter per portare BIT.TRIP RERUNNER su Nintendo Switch 2. L'iniziativa viene considerata centrale anche per le future produzioni dello studio, perché mostrerà se è possibile prendersi dei rischi creativi e rimanere indipendente. Choice Provisions non avvia campagne Kickstarter alla leggera, e ha detto di farlo solo quando hanno un impatto tangibile sul suo futuro.