0

Proteggi la tua console Nintendo Switch con questa custodia confortevole e facile da applicare

Disponibile in diverse colorazioni, questa custodia protettiva per Nintendo Switch ti permetterà di proteggere la console da graffi e sporco.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/02/2026
Custodia protettiva switch

La custodia protettiva per Nintendo Switch di eXtremeRate è disponibile su Amazon a partire da 18,71 € in diverse colorazioni che troverai riepilogate di seguito. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I vantaggi della custodia protettiva per Nintendo Switch

Queste custodie sono compatibili con Nintendo Switch (non con il modello OLED o Switch 2). Oltre a proteggere la console da graffi e sporco, potrai personalizzarla a tuo piacimento ed è molto semplice da applicare. Potrai rimuovere liberamente i Joy-Con senza dover togliere la cover. Quest'ultima è realizzata con materiale PC antigraffio e protegge anche dalla polvere. Inoltre, i ritagli precisi offrono facile accesso a tutte le porte, pulsanti e altoparlanti. Tuttavia, vogliamo specificare che il materiale è in plastica semi-liscia, quindi non aspettarti una finitura in silicone, quest'ultima più efficace per proteggere dagli urti.

La custodia protettiva per Nintendo Switch
La custodia protettiva per Nintendo Switch

In ogni caso, si tratta di un prodotto particolarmente apprezzato dai giocatori ed è disponibile a un prezzo accessibile. A tal proposito, ti suggeriamo di acquistare anche una pellicola protettiva per lo schermo, in modo da poter giocare ovunque tu voglia senza alcuna preoccupazione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Proteggi la tua console Nintendo Switch con questa custodia confortevole e facile da applicare