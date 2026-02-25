Proteggi la tua console Nintendo Switch con questa custodia confortevole e facile da applicare

La custodia protettiva per Nintendo Switch di eXtremeRate è disponibile su Amazon a partire da 18,71 € in diverse colorazioni che troverai riepilogate di seguito. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
I vantaggi della custodia protettiva per Nintendo Switch
Queste custodie sono compatibili con Nintendo Switch (non con il modello OLED o Switch 2). Oltre a proteggere la console da graffi e sporco, potrai personalizzarla a tuo piacimento ed è molto semplice da applicare. Potrai rimuovere liberamente i Joy-Con senza dover togliere la cover. Quest'ultima è realizzata con materiale PC antigraffio e protegge anche dalla polvere. Inoltre, i ritagli precisi offrono facile accesso a tutte le porte, pulsanti e altoparlanti. Tuttavia, vogliamo specificare che il materiale è in plastica semi-liscia, quindi non aspettarti una finitura in silicone, quest'ultima più efficace per proteggere dagli urti.
In ogni caso, si tratta di un prodotto particolarmente apprezzato dai giocatori ed è disponibile a un prezzo accessibile. A tal proposito, ti suggeriamo di acquistare anche una pellicola protettiva per lo schermo, in modo da poter giocare ovunque tu voglia senza alcuna preoccupazione.