Proteggi la tua console Nintendo Switch con questa custodia confortevole e facile da applicare

La custodia protettiva per Nintendo Switch di eXtremeRate è disponibile su Amazon a partire da 18,71 € in diverse colorazioni che troverai riepilogate di seguito. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I vantaggi della custodia protettiva per Nintendo Switch

Queste custodie sono compatibili con Nintendo Switch (non con il modello OLED o Switch 2). Oltre a proteggere la console da graffi e sporco, potrai personalizzarla a tuo piacimento ed è molto semplice da applicare. Potrai rimuovere liberamente i Joy-Con senza dover togliere la cover. Quest'ultima è realizzata con materiale PC antigraffio e protegge anche dalla polvere. Inoltre, i ritagli precisi offrono facile accesso a tutte le porte, pulsanti e altoparlanti. Tuttavia, vogliamo specificare che il materiale è in plastica semi-liscia, quindi non aspettarti una finitura in silicone, quest'ultima più efficace per proteggere dagli urti.

La custodia protettiva per Nintendo Switch

In ogni caso, si tratta di un prodotto particolarmente apprezzato dai giocatori ed è disponibile a un prezzo accessibile. A tal proposito, ti suggeriamo di acquistare anche una pellicola protettiva per lo schermo, in modo da poter giocare ovunque tu voglia senza alcuna preoccupazione.