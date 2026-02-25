Xbox non riceve pressioni da Microsoft per usare l'IA nei videogiochi, dicono i nuovi capi

La nuova CEO di Xbox proviene infatti dall'ambito più strettamente legato all' intelligenza artificiale all'interno della compagnia, cosa che faceva pensare a un potenziale avvicinamento ulteriore di questa tecnologia nell'ambito dello sviluppo dei videogiochi, ma entrambi hanno tenuto a specificare che non ci sono direttive in questo senso.

La nuova CEO di Xbox, Asha Sharma e Matt Booty , promosso di recente a chief content officer, hanno riferito in un'intervista a Windows Central che Xbox non riceve pressioni da Microsoft per usare l'IA nei videogiochi , questione piuttosto temuta dagli appassionati visto anche il background della Sharma.

Nessuna direttiva specifica

"Non ci sono direttive sull'IA", ha affermato Booty nell'intervista. "I nostri team sono liberi di utilizzare qualsiasi tecnologia che possa essere utile, sia che si tratti di aiutare a scrivere codice o controllare i bug, ovvero aspetti più legati alla fase di produzione".

Xbox Series X

"Alla fine dei conti, come ha detto Asha, il nostro impegno è rivolto all'arte creata dalle persone. La tecnologia è solo un supporto a questo", ha aggiunto sempre Booty, collegandosi alle affermazioni di Sharma, la quale ha ribadito la sua posizione secondo cui "non inseguiremo l'efficienza a breve termine né invaderemo il nostro ecosistema con prodotti di scarsa qualità realizzati con l'IA".

Tuttavia, "Penso che ogni nuova tecnologia offra delle possibilità come strumento", ha affermato Sharma. "Dobbiamo stabilire dei limiti su ciò che non faremo".

Nella medesima intervista, la CEO di Xbox ha riferito che la nuova console è fondamentale nella strategia di Microsoft e che non esclude un cambio di rotta sui giochi in esclusiva.