Copilot bocciato su Windows 11? Microsoft ridimensiona diverse funzioni IA

A fare da spartiacque è stato il caso Windows Recall: il ritardo forzato di quella funzione, accompagnato da forti critiche sulla privacy, ha innescato una revisione più ampia delle priorità legate all'IA su Windows. Molte funzionalità in sviluppo sono state sospese , e alcune non hanno più ripreso il cammino.

Quando Microsoft ha presentato i PC Copilot+ nel 2024, l'intelligenza artificiale sembrava destinata a permeare ogni angolo di Windows 11. L'assistente basato su IA doveva comparire in diverse parti dell'interfaccia, dalle impostazioni alle notifiche, fino a Esplora File. A distanza di quasi due anni, però, buona parte di quelle funzioni non è mai arrivata, e la direzione presa dall'azienda appare oggi sensibilmente diversa da quella annunciata con toni ambiziosi sul palco.

Meno spazio a Copilot in Windows 11

Durante le presentazioni del 2024, il vicepresidente esecutivo Yusef Mehdi aveva mostrato brevemente alcune di queste novità. Tra le idee illustrate c'era un'integrazione profonda di Copilot nelle applicazioni di sistema, con azioni intelligenti direttamente disponibili all'interno delle interfacce di Windows. Secondo diverse fonti, il cambiamento di strategia sarebbe iniziato proprio dopo il rinvio di Windows Recall, la funzione progettata per registrare e indicizzare le attività dell'utente tramite IA. I problemi e le critiche emerse durante quella fase avrebbero spinto l'azienda a rallentare l'introduzione di altre funzioni basate sulla stessa impostazione.

Alcune aree del sistema operativo hanno comunque ricevuto funzioni basate sull'IA, ma senza il marchio Copilot. Impostazioni dispone ora di una ricerca semantica integrata. Esplora file ha ottenuto un menu per le azioni intelligenti, ma con una differenza sostanziale rispetto alla versione originale: invece di gestire le operazioni internamente, rimanda ad altre applicazioni. La versione Copilot del 2024 avrebbe invece eseguito quelle stesse azioni senza aprire app esterne, come dichiarato da Mehdi. Le notifiche intelligenti, invece, non sono mai apparse in alcuna forma. L'idea prevedeva che Copilot comparisse nei pop-up delle applicazioni con azioni rapide come aprire documenti o rispondere ai messaggi con un solo clic. Secondo fonti interne, però, difficilmente queste notifiche arriveranno come funzione Copilot.

Anche a livello di infrastruttura si registra un cambio di rotta: il Windows Copilot Runtime è stato ribattezzato "Windows AI APIs", segnale di una progressiva separazione tra il brand Copilot e le funzionalità di IA integrate nel sistema. Oggi il nome Copilot su Windows è associato principalmente alle esperienze Microsoft 365, abbandonando l'idea di un assistente ambientale diffuso in tutto il sistema operativo.

Microsoft ha confermato ufficialmente che l'approccio allo sviluppo prevede fasi di anteprima, raccolta di feedback e possibili modifiche o ritiri delle funzioni. Fonti vicine all'azienda indicano che nel corso di quest'anno l'obiettivo sarà ridurre la presenza dell'IA nei componenti di sistema, rendendola opzionale e disattivabile. Le funzioni di IA non spariranno, ma compariranno solo dove risultano effettivamente utili. Dietro questa scelta c'è anche la volontà di rispondere alle critiche di chi considera Windows 11 appesantito da elementi indesiderati. La reputazione del sistema operativo è un tema concreto per Microsoft, e la selettività nell'uso dell'IA sembra essere uno degli strumenti scelti per affrontarlo.

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