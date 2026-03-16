Meta prepara una nuova ondata di licenziamenti: fino al 20% del personale tagliato per sostenere investimenti in IA

Secondo alcune indiscrezioni, Meta starebbe per licenziare fino al 20% del proprio personale, segnando il taglio più grande dal 2022. Per ora non è ufficiale e Meta non ha fornito dichiarazioni in merito, ma la notizia arriva in seguito alle massicce spese per l'intelligenza artificiale e i data center. Proprio qualche giorno fa vi abbiamo infatti parlato dell'acquisizione di Moltbook, il Reddit popolato da agenti IA. Inoltre, Meta ha da poco rinunciato al Metaverso e ha tagliato i budget, oltre ad aver chiuso gli studi.

L’IA ha il suo prezzo A riportare queste informazioni è stata Reuters, secondo cui Meta starebbe cercando di compensare le recenti spese per l'IA con una massiccia ondata di licenziamenti. Si parla di un taglio di circa 15.800 posti di lavoro e, come già accennato, sarebbe la più grande serie di licenziamenti dal 2022 (22.000 posti). Per ora non è ancora stata fissata una data per i tagli e non sono stati forniti ulteriori dettagli. Un portavoce di Meta, Andy Stone, ha risposto alle domande di Reuters sostenendo che si tratta di "indiscrezioni speculative su approcci teorici". Meta Ricordiamo che recentemente Meta ha comprato IA Manus, startup cinese, mentre a febbraio ha stretto un accordo con AMD da oltre 100 miliardi di dollari per l'acquisto di milioni di chip per l'IA. La società ha anche intenzione di investire 600 miliardi di dollari per la costruzione di data center entro il 2028. Meta sigla un accordo miliardario con AMD per chip AI e data center: l'intesa prevede anche una quota azionaria