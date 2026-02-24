Meta sigla un accordo miliardario con AMD per chip AI e data center: l'intesa prevede anche una quota azionaria

Meta ha annunciato un accordo pluriennale da miliardi di dollari con AMD per l'acquisto di semiconduttori destinati allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale e alla costruzione di nuovi data center. L'intesa prevede la fornitura di un volume di chip equivalente fino a sei gigawatt di potenza elettrica , una capacità sufficiente ad alimentare oltre cinque milioni di abitazioni.

Ulteriori dettagli dell'operazione tra Meta e AMD

L'operazione rappresenta una mossa chiave per AMD nella corsa ai chip per l'IA, un mercato dominato da Nvidia, che detiene oltre il 90% delle quote. Nvidia è stata pioniera nel settore e ha a lungo annoverato tra i suoi principali clienti proprio Meta e OpenAI. Tuttavia, i prezzi elevati dei suoi prodotti hanno spinto diversi colossi tecnologici a cercare alternative per contenere i costi di espansione delle infrastrutture.

La CEO di AMD, Lisa Su, ha puntato su accordi innovativi per rafforzare la presenza dell'azienda nel segmento IA. Già in ottobre, AMD aveva siglato un'intesa simile con OpenAI, combinando fornitura di chip e partecipazione finanziaria. Secondo Su, la partnership con Meta posiziona AMD "al centro della costruzione globale dell'intelligenza artificiale".