Apple svela le nuove AirPods Max 2 con chip H2: cancellazione del rumore migliorata e funzioni smart come Adaptive Audio e Live Translation

Apple ha annunciato ufficialmente le nuove AirPods Max 2, la nuova generazione delle sue cuffie over-ear premium. Il design rimane sostanzialmente identico al modello precedente, ma le principali novità arrivano grazie all'introduzione del nuovo chip H2, che migliora prestazioni audio, cancellazione del rumore e introduce diverse funzionalità intelligenti.
Uno degli aggiornamenti più importanti riguarda la cancellazione attiva del rumore. Apple afferma che, grazie al chip H2, le nuove AirPods Max 2 offrono una cancellazione fino a 1,5 volte più efficace rispetto al modello precedente. Anche la modalità Trasparenza, che permette di ascoltare i suoni dell'ambiente circostante, è stata migliorata.
AirPods Max 2 e le funzioni smart
Tra le nuove funzionalità spicca Adaptive Audio, che regola automaticamente il livello di cancellazione del rumore e della modalità Trasparenza in base all'ambiente circostante, ottimizzando l'esperienza di ascolto senza intervento manuale. Un'altra novità è Conversation Awareness, una funzione che abbassa automaticamente il volume della musica e riduce il rumore di fondo quando l'utente inizia a parlare con qualcuno vicino.
Le AirPods Max 2 introducono anche Live Translation, una funzione alimentata da Apple Intelligence che permette di facilitare la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse durante conversazioni dal vivo. Per quanto riguarda le chiamate, la nuova funzione Voice Isolation utilizza l'audio computazionale avanzato per dare priorità alla voce dell'utente, riducendo al minimo i rumori ambientali.
Ulteriori novità introdotte in queste nuove AirPods Max 2
Un'altra funzione intelligente è Personalized Volume, che regola automaticamente il volume della riproduzione combinando le preferenze dell'utente con i suoni dell'ambiente circostante.
Apple ha migliorato anche la qualità audio complessiva grazie a un nuovo amplificatore ad alta gamma dinamica. Le cuffie supportano ora Bluetooth 5.3 e mantengono la porta USB-C per la ricarica e per l'ascolto cablato. L'autonomia rimane invariata: Apple dichiara fino a 20 ore di utilizzo con cancellazione del rumore attiva.
Tra le nuove funzioni c'è anche un controllo remoto per la fotocamera: premendo la Digital Crown sulle cuffie è possibile scattare foto o avviare e interrompere la registrazione video sull'iPhone o sull'iPad. Le AirPods Max 2 saranno disponibili in cinque colori: Midnight, Starlight, Orange, Purple e Blue.
Il prezzo negli Stati Uniti rimane 549 dollari, lo stesso del modello precedente. I preordini inizieranno il 25 marzo con lancio previsto per metà aprile.