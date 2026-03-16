Apple svela le nuove AirPods Max 2 con chip H2: cancellazione del rumore migliorata e funzioni smart come Adaptive Audio e Live Translation

Apple ha annunciato ufficialmente le nuove AirPods Max 2 , la nuova generazione delle sue cuffie over-ear premium. Il design rimane sostanzialmente identico al modello precedente, ma le principali novità arrivano grazie all'introduzione del nuovo chip H2 , che migliora prestazioni audio, cancellazione del rumore e introduce diverse funzionalità intelligenti.

Apple AirPods Max avranno presto audio lossless e latenza ultra bassa

Tra le nuove funzionalità spicca Adaptive Audio , che regola automaticamente il livello di cancellazione del rumore e della modalità Trasparenza in base all'ambiente circostante, ottimizzando l'esperienza di ascolto senza intervento manuale. Un'altra novità è Conversation Awareness , una funzione che abbassa automaticamente il volume della musica e riduce il rumore di fondo quando l'utente inizia a parlare con qualcuno vicino.

Ulteriori novità introdotte in queste nuove AirPods Max 2

Un'altra funzione intelligente è Personalized Volume, che regola automaticamente il volume della riproduzione combinando le preferenze dell'utente con i suoni dell'ambiente circostante.

Apple ha migliorato anche la qualità audio complessiva grazie a un nuovo amplificatore ad alta gamma dinamica. Le cuffie supportano ora Bluetooth 5.3 e mantengono la porta USB-C per la ricarica e per l'ascolto cablato. L'autonomia rimane invariata: Apple dichiara fino a 20 ore di utilizzo con cancellazione del rumore attiva.

Tra le nuove funzioni c'è anche un controllo remoto per la fotocamera: premendo la Digital Crown sulle cuffie è possibile scattare foto o avviare e interrompere la registrazione video sull'iPhone o sull'iPad. Le AirPods Max 2 saranno disponibili in cinque colori: Midnight, Starlight, Orange, Purple e Blue.

Il prezzo negli Stati Uniti rimane 549 dollari, lo stesso del modello precedente. I preordini inizieranno il 25 marzo con lancio previsto per metà aprile.