Il possibile Google Pixel Watch 5 appare online prima dell’annuncio ufficiale: la colpa è del creatore di Borderlands

Il Google Pixel Watch 5 potrebbe essere stato svelato in anticipo attraverso una vicenda decisamente insolita. A diffondere le immagini di quello che sembra essere il prossimo smartwatch di Google è stato Randy Pitchford, creatore della celebre serie videoludica Borderlands, che ha condiviso due fotografie del dispositivo su X.

Secondo quanto raccontato da Pitchford, l'orologio sarebbe stato trovato da un suo amico durante un'immersione subacquea nelle acque vicino all'isola di Saint Martin. Il dispositivo sarebbe rimasto sott'acqua ma, nonostante ciò, sembrerebbe ancora funzionare. Pitchford ha spiegato che sul retro dell'orologio comparirebbe l'indicazione "Google Pixel 5".