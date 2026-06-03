Il possibile Google Pixel Watch 5 appare online prima dell’annuncio ufficiale: la colpa è del creatore di Borderlands

Il Google Pixel Watch 5 potrebbe essere stato svelato in anticipo attraverso una vicenda decisamente insolita. A diffondere le immagini di quello che sembra essere il prossimo smartwatch di Google è stato Randy Pitchford, creatore della celebre serie videoludica Borderlands, che ha condiviso due fotografie del dispositivo su X.
Secondo quanto raccontato da Pitchford, l'orologio sarebbe stato trovato da un suo amico durante un'immersione subacquea nelle acque vicino all'isola di Saint Martin. Il dispositivo sarebbe rimasto sott'acqua ma, nonostante ciò, sembrerebbe ancora funzionare. Pitchford ha spiegato che sul retro dell'orologio comparirebbe l'indicazione "Google Pixel 5".
Pitchford è alla ricerca del proprietario del presunto Google Pixel Watch 5
Nel suo messaggio, Pitchford ha affermato che l'orologio sembrava in buone condizioni. Sebbene la batteria risultasse scarica, il display sarebbe stato ancora in grado di mostrare correttamente l'orario grazie a una minima riserva di energia.
Dopo aver pubblicato le immagini e lanciato un appello per rintracciare il proprietario, Pitchford ha successivamente dichiarato di essere stato contattato da qualcuno e di aver organizzato la restituzione del dispositivo.
Google non ha rilasciato commenti immediati sulla vicenda in risposta alle richieste della stampa. Di conseguenza, non esiste al momento alcuna conferma ufficiale che l'orologio mostrato nelle immagini sia realmente il futuro Pixel Watch 5.
Mancano ancora molte informazioni sul Google Pixel Watch 5
Le informazioni sul prossimo smartwatch di Google restano infatti molto limitate. Alcune indiscrezioni precedenti avevano suggerito che il dispositivo potrebbe essere equipaggiato con un processore Tensor sviluppato internamente dall'azienda, ma non sono emersi ulteriori dettagli ufficiali.
L'episodio richiama alla memoria altre celebri fughe di notizie nel settore tecnologico. Nel 2022, ad esempio, le immagini del primo Pixel Watch apparvero online dopo che qualcuno sostenne che il dispositivo fosse stato ritrovato in un ristorante.
Ancora prima, nel 2010, il famoso caso dell'iPhone 4 smarrito contribuì a diventare una delle più note anticipazioni della storia della tecnologia. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi a questa curiosa vicenda.
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