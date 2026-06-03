Horizon Steel Frontiers è stato rimandato: ecco il nuovo periodo di uscita

Horizon di Guerrilla Games è una delle serie videoludiche di Sony di maggior successo e non a caso sono in sviluppo vari titoli ad essa dedicati, come Horizon Steel Frontiers, un MMORPG sviluppato da NCSoft .

Il nuovo periodo di uscita di Horizon Steel Frontiers

Secondo quanto riportato, Horizon Steel Frontiers è previsto ora per la prima metà del 2027. Non viene però indicato se parliamo di una data di uscita globale oppure se il gioco arriverà prima in Corea e solo dopo nel resto del mondo.

Spesso gli MMORPG coreani vengono pubblicati prima in Corea e solo successivamente vengono portati nel resto del mondo, quindi è possibile che per noi italiani la data di uscita sia molto più lontana del previsto.

La presentazione di NCSoft non indica i motivi di questo rimando, ma supponiamo che il team abbia bisogno di più tempo oppure che l'editore abbia deciso di posizionarlo in un periodo meno denso di uscite per ottenere un lancio di maggior successo.

Ricordiamo che Horizon Steel Frontiers è stato svelato nel novembre 2025, due anni dopo che NCSoft e Sony avevano annunciato una collaborazione. Il gioco è in sviluppo per PC, iOS e Android. Curiosamente non è in arrivo, almeno in base alle informazioni attuali, su PS5.

Secondo il produttore esecutivo Sung-Gu Lee, Horizon Steel Frontiers permetterà a ogni giocatore di essere un eroe e ci saranno grandi possibilità di personalizzazione, con contenuti basati sulle tribù dei giochi Horizon di Guerrilla. Visivamente però l'opera potrebbe avere un feeling differente, visto che Horizon Steel Frontiers è in sviluppo tramite Unreal Engine 5, invece che tramite il Decima Engine di Guerrilla Games.

Ricordiamo infine che non è l'unico gioco multigiocatore di Horizon in arrivo: Guerrilla sta lavorando anche a Horizon Hunters Gathering.