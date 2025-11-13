Horizon Steel Frontiers è l'MMORPG ufficiale della serie di Sony, che non arriverà su PlayStation 5

Il giocatore dovrà quindi creare il suo cacciatore di macchine in un mondo post-apocalittico, dando forma alla sua identità con un sistema di personalizzazione profondo e una libertà senza limiti. Interessante il fatto che, pur avendo la licenza ufficiale di Sony, non è previsto per PlayStation 5 , dove pure sono usciti tutti i capitoli della serie, Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West in particolare, vendendo il grosso delle loro copie. Uscirà infatti solo su PC (tramite la piattaforma Purple ), sistemi iOS e sistemi Android. Possiamo quindi aspettarci che sia un free-to-play.

Horizon Steel Frontiers è un MMORPG ambientato nel mondo della serie Horizon di Guerrilla Games. Viene descritto come un'intensa avventura di sopravvivenza in un mondo dove le minacce si nascondono dietro ogni angolo. Naturalmente è ispirato alle classiche meccaniche di caccia degli Horizon originale, arricchiti da raid su larga scala e da un sistema di combattimento avanzato dedicato.

Trailer e dichiarazioni

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale, in cui possiamo vedere un'introduzione in computer grafica al mondo di gioco, che vi sarà familiare se avete giocato agli Horizon, e che riporta le dichiarazioni di alcuni sviluppatori del gioco.

Ad esempio Taekjin Kim, Direttore Generale di NCSOFT, ha dichiarato: "Quando provai Horizon Zero Dawn per la prima volta nel 2017, fui immediatamente catturato dal suo mondo vibrante e affascinante. Le battaglie contro le gigantesche macchine viventi erano esaltanti e la narrazione misteriosa accendeva la mia curiosità, spingendomi a esplorare ogni angolo di quell'universo. Tuttavia, non potevo fare a meno di sentirmi un po' malinconico all'idea che un mondo così incredibile dovesse essere vissuto in solitudine. Immaginai quanto sarebbe stato entusiasmante incontrare altri giocatori, unire le forze e affrontare insieme quelle enormi macchine.

Fin dall'inizio ero convinto che combattere contro forme di vita meccaniche sarebbe stato molto più emozionante che affrontare mostri fantasy. Quella visione ci ha ispirati a creare un MMO ambientato in questo straordinario universo. Oggi, sono orgoglioso di presentare Horizon Steel Frontiers - un sogno diventato realtà. Questo progetto rappresenta una nuova sfida per NCSOFT e l'inizio di un viaggio entusiasmante. Speriamo che attendiate con curiosità questo nuovo Horizon, nato dalla collaborazione tra NC e Guerrilla." Jan-Bart van Beek, Direttore di Guerrilla Games, ha aggiunto: "Sono stato io a concepire la serie Horizon. È un universo speciale per me e per tutti noi di Guerrilla. È un mondo in cui umanità, natura e tecnologia si scontrano costantemente, e nel quale abbiamo riversato il nostro cuore e la nostra anima. È diventato un universo vibrante e vivo, pieno di storie, culture tribali e, naturalmente, quelle incredibili macchine simili ad animali che dominano la terra.

Fin dall'inizio, abbiamo immaginato l'universo di Horizon come qualcosa che potesse essere vissuto in molti modi diversi. Horizon Steel Frontiers è un MMORPG completo, creato da NCSOFT specificamente per mobile. Con Steel Frontiers, potrai immergerti in questo mondo ovunque e in qualsiasi momento.

I giocatori vestiranno i panni di cacciatori di macchine, in cerca di opportunità nella regione chiamata Deadlands, ispirata ad Arizona e Nuovo Messico. Condividerai la frontiera con migliaia di altri giocatori: talvolta collaborando per abbattere le macchine, altre volte competendo con tribù rivali o lottando per le risorse. Questo equilibrio tra cooperazione e competizione genera momenti imprevedibili e unici.

Al cuore della storia di Horizon c'è la ricerca dell'equilibrio tra umanità, natura e tecnologia - a volte armonia, a volte conflitto - ma sempre fonte di mistero e bellezza. Vogliamo che i giocatori percepiscano la resilienza e la speranza di questo mondo: che, anche quando tutto sembra perduto, l'umanità può adattarsi, sopravvivere e trovare un senso.

Alcuni gruppi di Guerrilla stanno già giocando a Horizon Steel Frontiers in ufficio, e il risultato è davvero sorprendente. Ogni volta che partecipo a un test di gioco, ciò che mi colpisce è il tono e l'atmosfera distintivi del titolo. Ha una sua identità unica, creata dai talentuosi sviluppatori di NCSOFT, ma si integra perfettamente con l'universo di Horizon. È proprio questo equilibrio tra l'essenza originale e qualcosa di nuovo che mi entusiasma così tanto in questo progetto."

Anche Sung-Gu Lee, Produttore Esecutivo di NCSOFT, ha qualcosa da dire: "Sono un po' nervoso nel presentare questo progetto al mondo per la prima volta, ma allo stesso tempo estremamente entusiasta. Il concetto centrale di Horizon Steel Frontiers può essere riassunto in una sola frase: 'Il brivido di abbattere macchine colossali.'

Cacciare macchine gigantesche è stato uno dei maggiori punti di forza della serie originale di Horizon, e ora stiamo espandendo quell'esperienza nel mondo degli MMORPG. Il nostro obiettivo principale è creare un sistema di combattimento nuovo, adatto a un MMO. In Horizon Steel Frontiers, abbiamo aggiunto meccaniche originali al processo di caccia alle macchine giganti.

Ad esempio, dopo aver distrutto una parte specifica di una macchina, puoi avvicinarti rapidamente e scalarla usando un Pullcaster, piazzare trappole sulla sezione danneggiata e infliggere effetti di stato. Durante la battaglia, puoi anche raccogliere armi cadute dalle macchine, trasportarle sul tuo destriero e riutilizzarle in scontri successivi.

Al cuore delle cacce ci sono due valori fondamentali: cooperazione e strategia. I giocatori devono assumere ruoli specifici, agire tatticamente e lavorare insieme in modo fluido. Queste meccaniche di combattimento danno il meglio di sé nelle battaglie su larga scala, offrendo la grandezza e il dinamismo che solo un MMORPG può garantire.

In Horizon Steel Frontiers, ogni giocatore è un eroe. Abbiamo curato nei dettagli la personalizzazione del personaggio, permettendo di esprimere pienamente la propria individualità, fin nei minimi dettagli. Durante la creazione, potrai scegliere la tua tribù di origine, tra Nora, Tenakth, Utaru o Oseram, e modellare il tuo personaggio in base a quella cultura. Il sistema offre un livello di libertà molto elevato: potrai definire tratti del viso, corporatura, acconciatura, trucco e dettagli minori.

I personaggi che creerai potranno essere condivisi con altri giocatori, così da mostrare il tuo stile o trarre ispirazione dagli altri per perfezionare il tuo eroe. Entra in Horizon Steel Frontiers come un cacciatore di macchine unico, plasmato interamente da te, e scopri un mondo dove la tua individualità conta davvero.

In questo universo potrai sviluppare il tuo personaggio, allearti con gli amici per cacciare macchine colossali, e vivere la storia di un cacciatore nelle Deadlands. Non vediamo l'ora di vedervi diventare gli eroi di questa avventura, e stiamo facendo tutto il possibile affinché quel giorno arrivi presto."