Quanto costerà la nuova Steam Machine? Valve non lo dice, ma afferma che il prezzo sarà accessibile

Ieri Valve ha svelato il suo nuovo hardware: il nuovo Steam Controller, il visore Steam Frame e la nuova Steam Machine . Di quest'ultima si dibatte già sul prezzo , anche se Valve non l'ha svelato. L'ingegnere hardware Yazan Aldehayyat, intervistato al riguardo, ha però svelato dei dettagli generali sulla strategia di prezzo che la compagnia di Half-Life ha deciso di adottare. Ha dichiarato che l'obiettivo è quello di proporre un "prezzo competitivo" , in linea con il valore offerto dal prodotto. Niente di diverso da quello che hanno affermato le altre compagnie di fronte a questioni simili, quindi.

Accessibilità

L'intento di Valve, ha spiegato detto Aldehayyat, è di rendere il prezzo "accessibile".

Un dettaglio della Steam Machine

"Se cerchi di assemblare un PC con caratteristiche e prestazioni simili, credo che la Steam Machine avrà un prezzo davvero competitivo al confronto, offrendo al contempo un ottimo rapporto qualità-prezzo."

Aldehayyat ha aggiunto che oggi l'accessibilità economica è una preoccupazione cruciale per molte persone, tra inflazione che cresce e dazi doganali alle stelle sotto l'impulso del governo Trump. "Il tema dell'accessibilità che hai menzionato è uno dei motivi per cui pensiamo che una Steam Machine abbia molto senso proprio ora. Ogni volta che prendevamo una decisione, sull'hardware o su una nuova funzione, ci siamo assicurati che restasse il più possibile accessibile e abbordabile."

Niente di specifico, quindi, ma per il momento non si è appreso di più. Steam Machine dovrebbe arrivare nella primavera del 2026, insieme al resto del nuovo hardware. Le prenotazioni dovrebbero essere aperte con largo anticipo, come accaduto con Steam Deck. Comunque sia, vi sapremo ridire sul punto a momento debito.