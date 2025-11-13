Non solo Lies of P 2: Neowiz lavora su almeno altri quattro giochi

Nel suo ultimo resoconto finanziario, lo studio coreano Neowiz ha svelato di essere al lavoro internamente su ben cinque giochi per PC / console, tre già svelati in passato, due completamente nuovi, cui cioè non aveva mai accennato prima. Considerando anche i titoli cui farà da editore, si tratta di un calendario davvero fitto per la compagnia, evidentemente forte degli ottimi numeri fatti dal primo Lies of P.
I giochi
I giochi appena annunciati sono un "altro soulslike" e un "gioco di ruolo narrativo", che vanno a sommarsi a un survival action adventure, a un life sim e al seguito di Lies of P.
A questi andrebbero aggiunti altri due giochi live service, in arrivo a breve: Cats & Soup: Magic Recipe per sistemi mobile e Kingdom 2, sempre per sistemi mobile.
Dei nuovi giochi per PC e console non si sa praticamente nulla.
Il gioco di ruolo narrativo è diretto da Seungho Jin, cui dobbiamo tra gli altri l'ottima avventura investigativa Buried Stars. Il soulslike sarà invece diretto da Kay Lee, cui dobbiamo tra gli altri Vindictus, realizzato con Nexon. Si tratta di due sviluppatori veterani di grandissima esperienza.