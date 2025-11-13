Non solo Lies of P 2: Neowiz lavora su almeno altri quattro giochi

Nel suo ultimo resoconto finanziario, lo studio coreano Neowiz ha svelato di essere al lavoro internamente su ben cinque giochi per PC / console, tre già svelati in passato, due completamente nuovi, cui cioè non aveva mai accennato prima. Considerando anche i titoli cui farà da editore, si tratta di un calendario davvero fitto per la compagnia, evidentemente forte degli ottimi numeri fatti dal primo Lies of P.