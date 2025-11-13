0

Non solo Lies of P 2: Neowiz lavora su almeno altri quattro giochi

Neowiz ha annunciato di essere al lavoro internamente su almeno altri due giochi, che vanno a sommarsi ai tre già conosciuti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/11/2025
Una delle creature di Lies of P
Lies of P
Lies of P
Nel suo ultimo resoconto finanziario, lo studio coreano Neowiz ha svelato di essere al lavoro internamente su ben cinque giochi per PC / console, tre già svelati in passato, due completamente nuovi, cui cioè non aveva mai accennato prima. Considerando anche i titoli cui farà da editore, si tratta di un calendario davvero fitto per la compagnia, evidentemente forte degli ottimi numeri fatti dal primo Lies of P.

I giochi

I giochi appena annunciati sono un "altro soulslike" e un "gioco di ruolo narrativo", che vanno a sommarsi a un survival action adventure, a un life sim e al seguito di Lies of P.

La slide con tutti i progetti di Neowiz
La slide con tutti i progetti di Neowiz

A questi andrebbero aggiunti altri due giochi live service, in arrivo a breve: Cats & Soup: Magic Recipe per sistemi mobile e Kingdom 2, sempre per sistemi mobile.

Gli autori di Clair Obscur: Expedition 33 sono stati spinti a migliorare da Lies of P Gli autori di Clair Obscur: Expedition 33 sono stati spinti a migliorare da Lies of P

Dei nuovi giochi per PC e console non si sa praticamente nulla.

Il gioco di ruolo narrativo è diretto da Seungho Jin, cui dobbiamo tra gli altri l'ottima avventura investigativa Buried Stars. Il soulslike sarà invece diretto da Kay Lee, cui dobbiamo tra gli altri Vindictus, realizzato con Nexon. Si tratta di due sviluppatori veterani di grandissima esperienza.

