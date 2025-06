Lies of P Overture si aggiorna per ridurre la difficoltà e cambiare il modo in cui si accede al DLC

Questa patch si occupa di correggere dei bug ma anche di bilanciare il videogioco e cambiare il modo in cui si accede al DLC Overture .

Lies of P sta vivendo una seconda giovinezza grazie all'arrivo del DLC Overture e di nuovi livelli di difficoltà e il team ha ora pubblicato un nuovo importante aggiornamento , precisamente la versione 1.009 / 1.09.

Le novità dell'aggiornamento di Lies of P

Prima di tutto, il team scrive:

L'utilizzo di software o dati non distribuiti ufficialmente dallo sviluppatore può causare il blocco del gioco.

Assicuratevi che il gioco sia sempre aggiornato all'ultima versione.

In caso contrario, potrebbero verificarsi crash, errori nei salvataggi o addirittura perdite irreversibili di dati.

Se si avvia il gioco dopo averlo installato da un disco, assicurarsi di aggiornare alla versione più recente prima di giocare.

Se la Borsa è piena quando si raccoglie un oggetto, questo verrà inviato al Deposito.

Assicurarsi di controllare il Deposito per trovare l'oggetto.

Viene poi indicato che "a partire dalla seconda partita, potete accedere al DLC Lies of P: Overture dal Capitolo 5 presso il passo del pellegrino: per favore, leggete ogni indicazione sullo schermo con attenzione". Alla prima partita, invece, dovete arrivare fino al Capitolo 9 (ovvero il finale): prima dell'aggiornamento, era necessario arrivare alla fine a ogni singolo NG+; ora è più rapido.

Per quanto riguarda invece i cambiamenti al combattimento, viene affermato che è stata ridotta la difficoltà dei mostri nei NG+ e che certe statistiche di alcuni mostri sono state corrette per la prima partita a Lies of P: Overture.

Passando alla correzione dei bug, è stato indicato che sono stati sistemati alcuni oggetti che non venivano correttamente dati al giocatore, come "Azure Dragon Crescent Glaive" e "Winter Festival Peaked Hat". Inoltre, è stato risolto un bug che bloccava la progressione dando la bottiglia di birra a Salao: basterà aggiornare e parlargli di nuovo se si ha subito il blocco.

Poi, sono stati risolti vari bug legati all'accesso ad aree dove il personaggio non potrebbe andare, a degli attacchi speciali che facevano volare in aria il personaggio, alla musica, a degli effetti visivi e vari errori minori. Questi aggiornamenti erano attesi visto che Lies of P Overture era considerato troppo difficile dal team stesso.