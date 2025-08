Sophia di Lies of P è incredibile nel cosplay di sonry: la Fata Turchina risplende

Il mondo del cosplay sa prendere ispirazione un po' da ovunque ma spesso i videogiochi sono una fonte importante, come ci dimostra ora sonry_cosplay con il proprio cosplay di Sophia Monad, il personaggio di Lies of P.

Sophia Monad ricopre a livello narrativo il ruolo della Fata Turchina del mondo narrativo di Pinocchio. Non a caso il personaggio ha i capelli azzurri e una mantella azzurra. Inoltre il suo potere emerge sotto forma di farfalle azzurre. A livello di gameplay, svolge il ruolo di guida per il protagonista di Lies of P e sfrutta l'Ergo (i punti esperienza ottenuti dal giocatore sconfiggendo i nemici) per potenziare il personaggio.

Si tratta di un personaggio enigmatico e dolce, che con la propria voce gentile indica al giocatore dove andare e cosa, oltre che aiutarlo a salire di livello. Ragionando in termini di soulslike, è una sorta di Guardiana del Fuoco di Dark Souls 3, che ci aspetta sempre all'hub centrale sicuro tra una "spedizione" e la successiva.