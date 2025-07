Il cosplay di Yennefer da Vimorrigan è ammaliante come l'originale in The Witcher 3

Torniamo di nuovo nelle atmosfere di The Witcher 3 con un altro cosplay di Yennefer, certamente uno dei personaggi più utilizzati dalle cosplayer, in questo caso eseguito alla perfezione da Vimorrigan, che si prodiga in un'interpretazione davvero ammaliante.

La cosplayer riprende in maniera molto appropriata lo stile del personaggio femminile creato da Andrzej Sapkowski, basandosi sul look costruito in particolare dalla serie di videogiochi di CD Projekt RED, con questa Yennefer che la fa entrare perfettamente nella parte: dal costume al trucco, la ragazza appare praticamente immersa nel personaggio in maniera totale.

Sguardo ammaliante, capelli corvini e abito scuro, la Yennefer di Vimorrigan è veramente molto convincente, pur mantenendo un certo grado di originalità nell'interpretazione, visto che alcuni particolari sono praticamente personalizzati, rimanendo comunque perfettamente in tema.