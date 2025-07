Warner Bros. lavora a un live service ambientato nel DC Universe?

A quanto pare Warner Bros. sta lavorando a un live service ambientato nel DC Universe, nonostante il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League e un trend generale non proprio amichevole nei confronti di questo specifico genere videoludico.

A rivelare la notizia è un annuncio lavorativo per la ricerca di un executive producer che si dedichi alla realizzazione di un gioco basato sui personaggi della DC, i cui compiti includono "supervisionare i contenuti post-lancio e la strategia live service, garantendo il continuo coinvolgimento degli utenti".

La descrizione non lascia dubbi sulla natura del progetto, insomma, per quanto sia strano che il publisher voglia tentare nuovamente questa strada, alla luce appunto dei deludenti risultati ottenuti con Kill the Justice League, che hanno portato anche alla cancellazione di Wonder Woman.

Peraltro, prima ancora abbiamo assistito al capitombolo di un altro live service supereroistico, Marvel's Avengers, a conferma di come le criticità di questo modello non dipendano dalla casa di produzione che lo promuove.