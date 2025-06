Warner Bros. Games si è ristrutturata in divisioni centrate sulle sue serie di punta

Warner Bros. Games ha annunciato di essersi ristrutturata in division i incentrate sui suoi quattro principali marchi: Harry Potter, Game of Thrones (Il trono di spade), Mortal Kombat e DC . Stando a quanto riportato da Variety, tre capi degli studi sono stati promossi per assumere dei ruoli di comando nello sviluppo, nella produzione e nelle operazioni tecnologiche delle nuove divisioni.

La nuova catena di comando

Vediamo chi sono i tre che sono stati promossi:

Yves Lachance , capo di Warner Bros. Games Montreal, è stato promosso a vicepresidente senior dello sviluppo. Supervisionerà i team che lavorano ai giochi di Harry Potter e Game of Thrones.

Shaun Himmerick , responsabile dello studio NetherRealm Studios, è stato promosso a vicepresidente senior dello sviluppo. Sarà responsabile dei titoli Mortal Kombat e DC.

Steven Flenory, capo dello studio Warner Bros. Games New York, è stato promosso a vicepresidente senior della tecnologia e dei servizi centralizzati. Supervisionerà tutta la tecnologia legata ai giochi in sviluppo e alla loro pubblicazione, il servizio clienti, il controllo qualità e la ricerca sugli utenti.

Warner Bros. ha assicurato Variety di non aver licenziato o perso dirigenti nel corso della ristrutturazione. All'inizio di questo mese, Warner Bros. Discovery ha annunciato che sarà suddivisa in due società, entrambe quotate in borsa, per contrastare la crisi della compagnia: WBD Global Networks e WBD Streaming & Studios. La divisione videogiochi ora rientra sotto quest'ultima, guidata dal CEO David Zaslav.

La ristrutturazione arriva dopo un periodo difficile per Warner Bros. Games, fatto di grossi insuccessi quali Suicide Squad: Kill the Justice League, MultiVersus e Harry Potter: Campioni di Quidditch. Anche Mortal Kombat 1, pur avendo venduto oltre 5 milioni di copie dal suo lancio a settembre, è stato considerato deludente rispetto ai capitoli precedenti.