Il film di The Legend of Zelda starebbe cercando gli attori: per Link e Zelda c'è una precisa fascia d'età

Non abbiamo idea di quale sarà la trama, se si baserà su un videogioco o cercherà di creare una storia completamente originale e non sappiamo quali sono gli attori ... ma forse lo potremo scoprire tra non troppo.

The Legend of Zelda diventerà un film, come ben saprete, ma purtroppo ancora non sappiamo quasi nulla se non che sarà distribuito il 7 maggio 2027 .

Il rumor sugli attori di The Legend of Zelda

Secondo l'account Zelda Universe, l'insider dell'industria cinematografica Daniel Richtman ha condiviso tramite il proprio account a pagamento alcuni dettagli sul film di The Legend of Zelda.

A suo dire, la ricerca per gli attori di The Legend of Zelda è iniziata e la compagnia di produzione sta scegliendo i volti per Link, la Principessa Zelda, Ganondorf, Impa e il Re di Hyrule. Inoltre, il casting per Link e Zelda sembra essere focalizzato su attori di età compresa tra i 16 e i 23 anni.

Infine, viene affermato che la ricerca degli attori dovrebbe terminare entro agosto di quest'anno e questo significa che nell'arco dei prossimi due mesi potremmo scoprire tramite i classici leak e report chi sono le persone scelte.

Sempre Richtman, in precedenza, aveva affermato che una delle candidate al ruolo di Zelda è l'attrice e modella Hunter Schafer, che innegabilmente ha l'aspetto giusto.

Segnaliamo infine che il film di The Legend of Zelda si farà, ma per decenni Miyamoto disse no a tutti: nemmeno Spielberg andava bene.