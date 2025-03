Il film di The Legend of Zelda si farà, ma per decenni Miyamoto disse no a tutti: nemmeno Spielberg andava bene

Come ben saprete, Nintendo e Sony stanno lavorando insieme per realizzare un film su The Legend of Zelda . Sarà un live-action, ma non sappiamo ancora molto su di esso. Nei decenni dalla nascita della serie più volte produttori hanno cercato di convincere Nintendo a realizzare una pellicola sulla serie videoludica, ma hanno sempre incontrato un ostacolo: Shigeru Miyamoto, il creatore.

Miyamoto non voleva fare un film di The Legend of Zelda

La Video Game History Foundation ha recentemente intervistato una figura molto famosa di Nintendo of America, Gail Tilden, per un episodio del podcast Video Game History Hour. Tilden è stata a capo del marketing di NoA dal 1983 al 2007, supervisionando tutto, dal debutto negli Stati Uniti del NES all'arrivo dei Pokémon sulle coste americane. Sulla scia del successo dei Pokémon, il dipartimento di Tilden "si è fatto carico delle licenze per il merchandising e l'intrattenimento" delle proprietà di Nintendo.

Zelda e Link in versione LEGO

Tilden spiega che in molti chiamavano l'azienda per fare un film su The Legend of Zelda. La risposta però è stata sempre no, da parte di Miyamoto. Tilden stesso ha parlato con il creatore di Link e gli ha chiesto: "se Steven Spielberg stesso volesse fare un film di Zelda, quale sarebbe la risposta?". Come immaginerete, la risposta anche in tal caso sarebbe stata un secco "no".

È possibile che parte della reazione di Miyamoto sia una conseguenza di quanto accaduto con il film di Super Mario del 1993, considerato un assoluto disastro all'epoca visto anche che non condivideva lo stile del videogioco. Per fortuna il film animato del 2023 si è rivelato di tutt'altra pasta. Ricordiamo che Nintendo ha riconfermato i periodi di uscita dei suoi prossimi film, dopo l'enorme successo di Super Mario.