Gears of War Collection potrebbe non avere il multiplayer, secondo una voce di corridoio

Si tratterrebbe di una mancanza enorme per una serie che ha sempre fatto del multiplayer un elemento fondamentale nell'esperienza di gioco, tanto da aver dato il via anche a una sezione competitiva ufficiale di grande richiamo negli anni passati, dunque sarebbe un grosso compromesso per questa operazione di rilancio.

La stessa esistenza effettiva della Gears of War Collection al momento è solo una chiacchiera, considerando che si basa su un presunto leak non verificato, ma su questa si va a incastrare una ulteriore voce di corridoio, secondo la quale la raccolta di rimasterizzazioni dovrebbe uscire senza il multiplayer .

Una mancanza enorme per il mondo di Gears of War

In effetti, non è una mossa inedita: molte raccolte di giochi rimasterizzati o remake uscite di recente e in anni precedenti sono arrivate sul mercato composte esclusivamente dagli elementi single player, dunque non è escluso che anche la Gears of War Collection proponga soltanto le singole campagne dei vari capitoli.



Il motivo è legato alla difficoltà nel garantire il supporto tecnico per le varie componenti multiplayer, trattandosi di operazioni di recupero e rilancio ma di dimensioni ridotte in termini di produzione, che spesso non comprendono un supporto continuativo come quello che poteva esserci all'epoca del lancio originale dei singoli capitoli.

In questo modo si perderebbe però un elemento di fondamentale importanza per Gears of War, che si è affermato nella storia grazie anche a un multiplayer davvero di grande spessore, caratterizzato da sfide competitive e modalità cooperative come l'Orda.

Resta da capire se almeno quest'ultima modalità possa essere compresa, e se sia comunque prevista la possibilità di affrontare le campagne in multiplayer cooperativo, ma almeno quest'ultima caratteristica dovrebbe essere al sicuro. A dire il vero, non è chiaro nemmeno quali capitoli compongano questa fantomatica raccolta, visto che non ci sono informazioni precise e, in ogni caso, il titolo non è stato ancora annunciato in via ufficiale.