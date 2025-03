WWE 2K25 svela i contenuti del Pass stagionale: ecco quali sono i 25 lottatori in arrivo da maggio a novembre

Il team di WWE 2K25 ha appena svelato nuovi dettagli sul Season Pass del videogioco sportivo: i giocatori riceveranno nuovi pacchetti di personaggi da maggio a novembre 2025.

Il Season Pass di WWE 2K25 introdurrà cinque pacchetti di personaggi post-lancio. I giocatori dovranno acquistare il Season Pass separatamente per la Standard Edition. Tuttavia, sarà già incluso nelle edizioni Deadman e The Bloodline. In Bloodline, precisiamo, il Season Pass sarà incluso nel Ringside Pass.